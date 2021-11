Massimo Sarti

Operazione sorpasso compiuta. In Moldavia (nell'autoproclamata Transnistria per la precisione) l'Inter s'impone 1-3 sullo Sheriff e supera la squadra di Tiraspol al secondo posto nel gruppo D di Champions League, comandato dai 9 punti del Real Madrid (2-1 sullo Shakhtar). I nerazzurri seguono a quota 7 contro i 6 punti dello Sheriff e il solo punto del fanalino di coda Shakhtar. «La squadra meritava di più già nel primo tempo, ma è rimasta lucida e concentrata. Nella ripresa abbiamo ampiamente meritato la vittoria». Così mister Simone Inzaghi.

La sostanza del primo tempo dell'Inter sta tutta in questo dato: 14 tentativi (contro uno solo dello Sheriff), ma appena uno nello specchio della porta avversaria. Al 34' a Dzeko riesce una magia a metà. Si libera di due avversari stoppando un cross da sinistra di Dimarco, ma non riesce a superare il portiere greco Athanasiadis in uscita. I nerazzurri dominano lo Sheriff sul piano della manovra e del possesso palla, peccando però spesso nell'ultimo tocco. Sfortunato poi Lautaro Martinez: un suo bel destro dalla distanza al 40' si stampa sul palo a portiere battuto. Ci vuole un destro di Brozovic al 54', dopo azione insistita di Vidal, per sbloccare finalmente il risultato. «Abbiamo giocato bene e concesso davvero poco. Il derby? Conterà solo vincere», ha detto il croato. «Abbiamo un'enorme voglia di continuare con lui per più tempo. Avremo un incontro a breve».

Così il ds nerazzurro Piero Ausilio sul rinnovo di Brozovic. «La firma di Barella? Magari prima del derby. Siamo ai dettagli». I nerazzurri raddoppiano al 66' su azione d'angolo: batte Brozovic, Athanasiadis si oppone alla zuccata di De Vrij e ad un primo tap-in di Skriniar, ma non ad un secondo tocco ravvicinato dello slovacco: «Nel secondo tempo siamo stati più cattivi». All'82' tris di Sanchez, entrato da pochi secondi, con un gran destro sotto la traversa. Sono così 14 i marcatori stagionali dell'Inter, una vera e propria cooperativa del gol. Al 92' Traorè di testa trova per lo Sheriff la rete della classica bandiera.

