Massimo Sarti

Oggi l'Inter compie 113 anni, essendo stata fondata il 9 marzo 1908. Un compleanno da passare un po' più vicina allo scudetto dopo l'1-0 di San Siro sull'Atalanta. Un gol di Skriniar al 54' su azione d'angolo (unico tiro nello specchio della porta della Dea), dopo tocco di Bastoni. E poi grande solidità nel proteggere tutti insieme, senza troppi fronzoli, una vittoria di importanza capitale in chiave tricolore. L'Inter ha il miglior attacco del campionato (63 reti), ma deve ringraziare soprattutto i difensori e la fase difensiva per un successo che le permette di rimettere il Milan a -6.

L'esultanza del gruppo a fine gara non è quella per una successo qualunque. «Le altre avevano vinto e c'era una bella pressione. Abbiamo preparato bene la partita, è una vittoria importante». Così Antonio Conte, che non si sente già in tasca un pezzo di scudetto: «In tasca ho solo 40 euro perché ho dovuto fare benzina», scherza. È invece serissimo quando fa un applauso a Lautaro Martinez, «cui ho chiesto maggiore sacrificio del solito» e quando ringrazia «chi di solito gioca meno. Tutti i ragazzi sono totalmente devoti alla causa. Ma la strada è ancora lunga...».

Per l'Inter è la settima vittoria consecutiva, in un girone di ritorno in cui è ancora a punteggio pieno. Non solo, a proposito di difesa: nelle ultime nove giornate (otto successi e lo 0-0 di Udine) l'Inter ha tenuto la porta inviolata ben sette volte, incassando appena due reti. Una costanza di rendimento che sembra poter sfiancare le velleità delle avversarie. Per Handanovic e compagni si tratta anche della decima affermazione di fila in casa in serie A.

Ultima considerazione, ma non meno importante, sul calendario: per l'Inter en plein di punti negli scontri al vertice con Juventus, Lazio, Milan e ora Atalanta. Adesso si apre una fase di calendario sulla carta più agevole, con Torino, Sassuolo, Bologna e Cagliari, almeno sino alla trasferta di Napoli.

«Bisogna saper vincere le partite. Palleggiare quando serve e soffrire quando serve. L'Atalanta è una squadra difficile. Ci sta giocare anche in questo modo». Parola di capitan Handanovic, ancora determinante nel primo tempo su colpo di testa ravvicinato di Zapata e nella ripresa su rasoiata di Muriel. Poca poesia e tantissima sostanza per l'Inter capolista contro l'Atalanta che recrimina: «Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo perso per una palla che ha ballato in area, anche con un po' di sfortuna», dice Gian Piero Gasperini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

