Massimo Sarti

Non solo sul piano politico. Anche calcisticamente parlando Silvio Berlusconi aveva altri programmi. Invece la positività al Covid-19 lo costringerà a vedere solamente in tv (diretta su Italia 1 dalle 20,45) la partita del proprio cuore. Milan-Monza sarà di certo un momento piacevole nella disdetta della quarantena per l'attuale proprietario degli ambiziosi brianzoli neopromossi in B, nonché ex patron dei rossoneri, da lui portati (come gli piaceva sovente dire) in 31 anni ripetutamente in cima all'Italia, all'Europa e al Mondo. Berlusconi dovrà però rinunciare al ritorno a San Siro. «Aveva confermato con entusiasmo la sua presenza e per questo è dispiaciuto». Così Adriano Galliani, da decenni (non solo nel calcio) a fianco dell'ex premier ed attualmente senatore di Forza Italia nonché amministratore delegato proprio del Monza. «Il presidente sta bene, è asintomatico, è un leone e supererà anche questa. Sarà per lui la partita dei due amori, ma ora ha davvero il Monza nel cuore ed è una garanzia per i tifosi». Sentimenti divisi anche per Galliani: «Speriamo di vedere alla fine della stagione il Milan in Champions e il Monza in A».

Niente Meazza quindi per Berlusconi, ma solo il video di Villa San Martino ad Arcore. Pregustando magari un Milan-Monza in serie A per il 2021-22. Perché l'obiettivo è quello. I brianzoli, di proprietà di Berlusconi da poco meno di due anni, nella loro storia mai hanno conquistato la promozione al massimo campionato. Proveranno nell'impresa guidati da Cristian Brocchi, un altro pezzo di Milan del recente passato.

