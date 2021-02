Massimo Sarti

«Non credo sia ancora il tempo di guardare troppo la classifica», dice Stefano Pioli. Crediamo sia rimasto l'unico a non guardarla, almeno a parole. Con il 4-0 di San Siro sul Crotone il Milan torna da solo in testa alla classifica, risorpassando l'Inter. Ormai è sempre più grande rincorsa al derby del prossimo 21 febbraio. Per i rossoneri 49 punti in 21 partite: numeri sempre più solidi. Ma i numeri più belli di giornata sono quelli di Zlatan Ibrahimovic, che con una doppietta (prima del doppio centro di Ante Rebic) raggiunge e supera i 500 gol in carriera con le maglie dei club. Ora sono 501 (in 825 presenze ufficiali) ed è proprio il numero uno che indica con la mano dopo la seconda rete personale.

Che sia un invito alla società a fargli un altro anno di contratto? «Qualche gol in carriera l'ho fatto - afferma Ibra ma l'importante è continuare ad aiutare la squadra. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per fare gol». Il tutto alle soglie dei 40 anni. «È difficile stupirsi di Ibrahimovic. È un campione, un atleta che ha grandissima motivazione, che cura il proprio fisico in modo scrupoloso. Per reggere a questi livelli vuol solo dire che sei un professionista eccezionale. Che non si fermerà certo a quota 501». Così Pioli.

Nella ultraventennale carriera di Ibrahimovic si contano 18 gol con il Malmoe (il primo nel 1999), 48 con l'Ajax, 26 con la Juventus, 66 con l'Inter, 22 con il Barcellona, 156 con il Paris Saint-Germain, 29 con il Manchester United, 53 con i Los Angeles Galaxy e 83 nelle due vite agonistiche con il Milan. Gli ultimi due sono un gran piattone al 30' dopo triangolo con Leao e un facile tocco al 64' dopo volata di Theo Hernandez.

È la rete che stronca un Crotone tutt'altro che arrendevole. Il proscenio viene poi preso dal subentrato Calhanoglu e da Rebic: per il croato colpo di testa al 69' e destro potente dal cuore dell'area al 70', sempre su assist del turco. «Ho ancora bisogno di qualche partita per tornare al 100%», assicura Rebic.

Nel 2020 si era svegliato a gennaio. In questo 2021 è al terzo centro consecutivo dopo quello di Bologna. Un'aggiunta di grande importanza per Pioli verso il momento topico della stagione, «compresa l'Europa League, cui teniamo molto. Le partite decisive saranno più avanti. Tutte le prime sette sono fortissime e possono ambire allo scudetto. Dobbiamo continuare ad essere equilibrati e avere la mentalità giusta». Pioli fa il pompiere. Sempre più difficile...

