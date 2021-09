Massimo Sarti

Non bastano al Milan una fiammata a fine primo tempo e nel complesso una prestazione con il cuore. È il Liverpool a prevalere 3-2 ad Anfield nella prima giornata del gruppo B di Champions League (nell'altro match 0-0 tra Atletico Madrid e Porto). «Il maggiore rimpianto è che, fatta salva la grande qualità del Liverpool, sui tre gol, ma anche sul rigore avremmo potuto fare meglio. Abbiamo concesso loro cose troppo facili. Resta comunque una sfida che ci farà crescere tanto», commenta Stefano Pioli. Al ritorno in Champions dopo sette anni il Milan viene prima sormontato dai cori dei tifosi della Kop e di Anfield e poi dal gioco della squadra di Jurgen Klopp. Che, almeno in avvio di gara, fa quello che vuole.

Subire una sola rete per i rossoneri è una gran cosa. Tra l'altro nell'episodio più sfortunato, al 9', con un cross di Alexander-Arnold deviato da Tomori alle spalle di Maignan. Il portiere francese al 14' para addirittura un rigore (tocco con un braccio di Bennacer) a Salah, nonché altre palle pericolose del Liverpool. Insomma, il vantaggio dei Reds potrebbe essere ben più ampio.

Invece all'intervallo è il Milan avanti. Al 42' Rebic segna in diagonale su invito di Leao, battendo Alisson. A questo punto Diavolo galvanizzato e incredibile raddoppio al 44': ripartenza condotta da Leao, appoggio di Rebic in mezzo, respinta sulla linea di Robertson su Theo Hernandez e tap-in vincente di Brahim Diaz. «Sono arrabbiato, perché penso che potevamo vincere», ammette il giovane spagnolo. «Resta l'amaro in bocca perché avremmo potuto portare a casa un risultato positivo», gli fa eco capitan Davide Calabria.

A inizio ripresa segna subito Kjaer, ma c'è fuorigioco di Theo Hernandez. Sarebbe stata l'apoteosi. Il Liverpool si riassesta e al 49' ritrova la parità con un tocco dolce di Salah (grande assist di Origi) che scavalca Maignan e riscatta il rigore fallito.

Al 69' l'episodio decisivo del match, con uno splendido tiro di controbalzo di Henderson che lascia di sasso Maignan e il Milan. I rossoneri, nonostante l'ingresso in campo di Giroud (ricordiamo l'assenza di Ibrahimovic) non riesce più ad essere realmente insidioso.

