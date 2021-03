Massimo Sarti

Nessun miracolo a Valdebebas per l'Atalanta. Nello stadio dedicato ad Alfredo Di Stefano, ai quarti di Champions League va il Real Madrid, che batte 3-1 la squadra di Gian Piero Gasperini.

Una vittoria, quella dei blancos, che fa il paio con lo 0-1 dell'andata a Bergamo, con il grande rimpianto per la Dea dell'espulsione esagerata e anticipata di Freuler. «Gli episodi hanno compromesso la qualificazione e ci metto anche il gol concesso all'andata. Sono due partite che lasciano l'amaro in bocca, perché si poteva fare qualcosa di più. Abbiamo sciupato tante possibilità per compiere giocate tecnicamente migliori. Il nostro cammino in Champions resta comunque positivo. Eravamo in un girone difficile con il Liverpool e abbiamo eliminato l'Ajax. Poi è arrivato il Real. Adesso dobbiamo gettare tutte le nostre energie, anche nervose, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia». Così il Gasp.

In Spagna l'Atalanta, che parte con Malinovskyi e Pasalic alle spalle del solito Muriel, non difetta di personalità. Manca però di precisione e qualità in alcune giocate. Cosa che un Real in palla, tecnicamente e fisicamente, non perdona. I due gol, non a caso, nascono da errori nerazzurri. Al 34' Sportiello sbaglia un rinvio, forse disturbato dal vento: Modric ne approfitta per servire a Benzema la palla del settantesimo gol in carriera in Champions del francese. Nella ripresa il neo entrato Ilicic e Malinovskyi sbagliano a centrocampo e nasce la fuga imprendibile di Vinicius. Toloi lo stende sulla riga dell'area, donando un rigore al Real, trasformato al 60' da Sergio Ramos. Benzema e Ramos, ovvero due dei big assenti all'andata.

A questo punto la Dea dovrebbe segnare tre volte per passare. Courtois ferma Zapata, non Muriel su una magistrale punizione all'83' (20 reti stagionali per il colombiano). Palla al centro e Asensio, appena inserito da Zinedine Zidane, chiude i conti. Fine della corsa Champions, fine del sogno per l'Atalanta. La sua Europa finisce qui.

