Nessun biscotto in Spagna, è l'Inter a combinare la frittata. Si temeva il pareggio tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach: invece a Valdebebas una doppietta di Benzema mette subito a posto le cose per i blancos. Il pari stregato è quello dei nerazzurri, perché lo 0-0 bagnatissimo di San Siro con lo Shakhtar Donetsk condanna la squadra di Antonio Conte all'eliminazione totale dalle coppe europee. Agli ottavi di Champions dal gruppo B vanno Real (primo) e Gladbach, lo Shakhtar può consolarsi con l'Europa League (a 8 punti come i tedeschi, ma in netto vantaggio negli scontri diretti). Per l'Inter un amarissimo ultimo posto nel girone con 6 punti, ultimo per la prima volta in un girone della massima competizione continentale.

«Squadra poco cattiva? Non sono d'accordo. Ha dell'incredibile il fatto che in 180' dominati con lo Shakhtar non siamo riusciti a segnare. C'è molta delusione, molta amarezza, c'è stata solo la mancanza di un gol. Problemi di gioco? Lo Shakhtar si è stravolto per giocare contro di noi. Non abbiamo un piano B? Ce l'abbiamo, ma non lo sveliamo, altrimenti ci parano pure quello». Così un inquieto Antonio Conte, anche sibillino sulle direzioni di gara nel girone: «Tra arbitri e Var non siamo stati fortunati, non siamo stati rispettati. Ora che siamo usciti posso dirlo».

Un fallimento totale con molti rimpianti. Soprattutto per le due partite con lo Shakhtar, nelle quali i nerazzurri hanno creato tantissimo, senza però riuscire a schiodare lo zero nella casellina dei gol fatti. I legni fermarono a Kiev Barella e Lukaku e fermano in apertura al Meazza Lautaro Martinez. Poi mettiamoci gli interventi del giovane portiere ucraino Trubin e una certa dose di sfortuna. Emblematico, nel recupero, un colpo di testa pericolosissimo di Sanchez respinto da Lukaku. Quando la palla non deve entrare, non entra... Nel finale Conte si affida anche ad Eriksen, che ci prova un paio di volte, senza esito.

«Inter non da Champions? Lo dicono i punti e il campo non mente. Abbiamo dato tutto. L'amarezza per l'eliminazione ti devasta, ma non c'è tempo per piangere», afferma capitan Samir Handanovic, spintosi a sua volta in avanti nel convulso finale.

