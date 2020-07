Massimo sarti

Nelle ultime fasi di un match che appariva stregato, il Milan acciuffa a Ferrara il 2-2 contro la Spal grazie a uno sfortunato autogol al 94' di Vicari. Agli estensi di Di Biagio (espulso nel finale), in dieci dal 43', sarebbe servito un successo per rilanciarsi in chiave salvezza. Pioli salva un punticino in classifica, ma in chiave Europa League rischia di perdere terreno prezioso, in caso di successi stasera di Napoli e Roma. E alle spalle dei rossoneri (-1) ringhia ora il Verona.

Pioli opera un po' di variazioni rispetto al successo con la Roma, promuovendo dall'inizio Calabria, Gabbia e Paquetà. Non Saelemaekers, fresco di riscatto da parte del Diavolo (contratto sino al 2024). Il belga deve però entrare forzatamente al 16', quando Castillejo deve dare forfait per un problema muscolare.

Il Milan è già in svantaggio: al 13' retroguardia addormentata e Valoti può segnare in mischia, complice anche una deviazione di Calhanoglu.

È un primo tempo maledetto per i rossoneri, senza nulla togliere al capolavoro al 30' di Floccari, che da oltre 30 metri trasforma una palla rimbalzante in una traiettoria pazzesca e imprendibile per Donnarumma. Al 37' Calhanoglu accorcia dopo una bella azione corale milanista, ma il Var scova in precedenza Rebic in millimetrico offside e invalida tutto.

Uno spiraglio per la Pioli-band prima del riposo è il rosso al 43' per D'Alessandro (dopo passaggio al video da parte di Mariani) per un piede a martello sulla tibia di Theo Hernandez.

Dall'intervallo esce un Milan con Leao e con tanti tentativi dalla distanza (soprattutto di Paquetà), che quando trovano lo specchio della porta spallina trovano anche Letica. L'attesissimo debutto post Covid-19 di Ibrahimovic avviene al 65'. Lo svedese ci prova di testa a 70', ma le cose migliori arrivano dagli esterni Saelemaekers e Laxalt.

E proprio su un cross sporcato da sinistra dell'uruguayano, Leao piazza finalmente al 79' la palla giusta nel sacco avversario. All'87' punizione di Ibra deviata dalla barriera con palla a lato di un soffio. Sembra l'emblema di una sconfitta annunciata, sino alla scivolata goffa di Vicari, che al 94' mette nella propria porta l'ennesimo traversone dell'ottimo Saelemaekers.

