MILANO - Vincere all'Inter dopo averlo abbondantemente fatto con la Juventus è l'obiettivo di Antonio Conte. Sulle orme dell'unico sinora a esserci riuscito tra gli allenatori giunti in nerazzurro dopo un brillante passato in bianconero, ovvero Giovanni Trapattoni. Intanto il tecnico salentino ha eguagliato un primato dello splendido 80enne Trap, raggiungendo con il 2-1 di sabato sul Verona i 10 successi in campionato nelle prime 12 giornate. Esattamente come l'Inter dei record edizione 1988-89. La differenza tra 31 anni fa ed il presente la fa la proprio la Juve, in tutti i sensi. Nelle uniche due partite non vinte da Trapattoni figurarono i pareggi di Verona e di San Siro con i bianconeri. I rallentamenti attuali di Conte derivano dal 2-2 del Meazza con il Parma e dallo stop interno 1-2 con la Vecchia Signora. A quota 31 l'Inter di Lukaku e Martinez. Con i 3 punti a vittoria, quella di Brehme, Matthaeus e Diaz avrebbe toccato quota 32.

Riecco la Juventus, perché altro non è che il bottino stratosferico racimolato da Maurizio Sarri. Con il suo incedere veloce, Conte deve limitarsi al secondo posto. Dopo 12 turni nel 1988, il Trap aveva invece già 3 lunghezze di vantaggio (sarebbero state 4 con i tre punti a vittoria) sul Napoli, poi stroncato 2-1 a San Siro il 28 maggio 1989, per lo scudetto conquistato dai nerazzurri con 4 giornate di anticipo. A favore nettamente della vecchia Inter dei record il computo dei gol incassati dopo 12 gare: appena 4, contro i 12 di oggi. Sulle reti a favore vince Conte: 26 centri distribuiti in tutte le partite, mentre Trapattoni con i 21 gol dei suoi mancò nello 0-0 di Verona.

Conte dopo 12 giornate, ha invece superato i 30 punti di Luciano Spalletti (2017-18), Roberto Mancini (2006-07) e Gigi Simoni (1997-98). Scavalcati anche i 29 punti di José Mourinho nella stagione 2009-10 del Triplete: ma lo Special One era in testa, con la Juve seconda a -5.

