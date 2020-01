Massimo Sarti

MILANO - Ti aspetti Zlatan Ibrahimovic, ma spunta Ante Rebic. Inattesa manna dal cielo in una giornata complicata per il Milan, che grazie a una doppietta del croato (i suoi primi centri in rossonero) e a una sua prodezza al 93' ha potuto battere 3-2 l'Udinese (reduce da tre successi consecutivi), avvicinandosi ulteriormente alla zona Europa League. Ma soprattutto la squadra di Stefano Pioli è tornata a vincere a San Siro in campionato dopo oltre due mesi e mezzo e ha chiuso una settimana con tre affermazioni, Coppa Italia compresa, fondamentale per le certezze di una gruppo che sembra aver finalmente trovato la scossa giusta.

Anche grazie a elementi sinora oggetti misteriosi. «Finalmente ho avuto un'occasione e ho dimostrato quello che posso dare», ha detto Rebic, ripescato mercoledì in coppa da Pioli contro la Spal e inserito ieri dopo il riposo a sinistra nel 4-4-2 del Diavolo al posto di Boneventura (Calhanoglu era indisponibile). L'ex Eintracht ha subito pareggiato al 48' (assist di Conti) il vantaggio friulano (a porta vuota) di Stryger Larsen al 6'.

Al 93', poi, sul 2-2, ha approfittato di una sponda di Ibra per sparare con il mancino in una selva di gambe alle spalle di Musso. Il terzino-goleador Theo Hernandez si è confermato il bomber del Milan (6 gol in stagione) con una splendida botta di sinistro al volo dalla distanza per il 2-1 del 72', impattato all'85' da un colpo di testa di Lasagna. Protagonista bifronte Gigio Donnarumma: prima a farfalle su Lasagna in occasione dello 0-1 dell'Udinese, poi decisivo con due paratissime a inizio ripresa su Mandragora e Okaka. «Ci abbiamo messo il cuore contro una squadra più brillante di noi. Il cammino è ancora lungo e non dobbiamo esaltarci, ma con questa mentalità possiamo costruire qualcosa di importante». Così Pioli. «Non è stata la nostra miglior gara. È stata dura, ma averla ribaltata farà crescere la fiducia nei nostri mezzi», ha aggiunto Ibrahimovic.

Sono rimasti in panchina Paquetà, Piatek e Suso, che potrebbero lasciare il Milan entro la fine del mercato di gennaio. Resta in uscita anche Rodriguez, nonostante al momento sia bloccato il suo trasferimento al Fenerbahçe.

