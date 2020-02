Massimo Sarti

MILANO - «Sto bene e sto lavorando per essere al 100% nel derby. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto». Stefano Sensi vede il Milan e vuole riprendersi l'Inter, che aveva guidato con i suoi guizzi soprattutto all'inizio della stagione. Poi i problemi fisici hanno frenato l'ex centrocampista del Sassuolo: prima i due mesi di stop tra ottobre e dicembre per un infortunio agli adduttori.

Ora le noie ad un polpaccio che gli hanno fatto saltare il quarto di Coppa Italia con la Fiorentina e l'altrettanto vittoriosa trasferta di Udine in campionato. Gare che hanno coinciso con le prime due uscite in nerazzurro per Christian Eriksen: «Ci darà qualcosa in più perché è un giocatore al top da anni. Ora si dovrà ambientare, si è appena unito a noi. Ma ci può far fare il salto», ha aggiunto Sensi, parlando a Sky a margine di un evento commerciale.

«Se sarò in campo? Non lo so, chiedetelo a mister Conte. Magari non dal primo minuto». Un'indicazione di formazione? Presto per dirlo. Certo che, in caso di 3-5-2 puro, Eriksen e Sensi appaiono l'uno l'alternativa dell'altro.

A meno di varianti che potrebbero essere favorite proprio dal rientro del 24enne talento esploso nel Cesena. Ipotesi doppio trequartista con Sensi ed Eriksen alle spalle di Lukaku, per ovviare alla seconda giornata di stop di Lautaro Martinez? Il sacrificato tra Esposito e Sanchez non sarebbe contento, ma l'idea non è impossibile. Intanto Conte dovrà scegliere tra Godin e D'Ambrosio per sostituire lo squalificato Bastoni. E dovrà attendere lumi sul mignolo sinistro di Handanovic. «Samir ci tiene, ma non sappiano se giocherà il derby, ma anche Padelli è un grande portiere e a Udine lo ha dimostrato», ha detto ancora Sensi, motivato dal paragone con Andrès Iniesta: «Lui è unico, prendo ispirazione. Essere come lui sarebbe un onore».

L'ultimo Milan è stato soprattutto Zlatan Ibrahimovic: «Ha alzato la loro concentrazione, dovremo stare attenti. Vogliamo restare attaccati alla Juventus. Ma attenzione anche alla Lazio, altra grande squadra».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA