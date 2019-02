Massimo Sarti

MILANO - Spira un forte vento sul Franchi, superato però abbondantemente dalla bufera Var che si abbatte su Fiorentina-Inter, per tutti i 106' minuti di gioco. Con 3' di recupero nel primo tempo ed addirittura 13' nel secondo. E all'undicesimo (sui tabellini si legge un clamoroso 101') Veretout su rigore riacciuffa sul 3-3 i nerazzurri, che interrompono così la striscia di 4 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. Mastica amaro Luciano Spalletti, il cui vantaggio sul quinto posto della Roma si riduce a 3 lunghezze. In chiave Champions è tutto da rifare.

Ed è per questo che il tecnico di Certaldo è furioso con l'arbitro Abisso, che dopo un infinito on field review conferma il rigore concesso alla Fiorentina per un tocco di D'Ambrosio su cross di Chiesa. La palla sbatte sul petto del 33 interista, ma per il fischietto palermitano c'è anche (o solo?) l'ausilio del braccio. «È petto netto, in 40 stavamo guardando lo schermo. Questi sono punti fondamentali per i nostri obiettivi», urla ripetutamente Spalletti. Aggiungiamo: ci sarebbe anche un più che sospetto intervento di Chiesa su D'Ambrosio poco prima del fattaccio, che il Var (con Fabbri e Alassio) o non considera o ritiene regolare.

«C'è un condizionamento continuo, a partire dai polpastrelli dell'andata», aggiunge Spalletti in riferimento al penalty dato ai nerazzurri a San Siro per il mani di Vitor Hugo. L'allenatore dell'Inter, nervosissimo, se la prende inizialmente anche con lo studio di Sky Calcio Club per come aveva presentato i tanti episodi da moviola del match. Poi arrivano però il chiarimento e le scuse.

Il clamoroso caso D'Ambrosio giunge al termine di un match con altri due viaggi al video di Abisso, entrambi a favore dell'Inter. Al 52' Perisic segna il provvisorio 1-3 dal dischetto per un braccio alto di Edimilson Fernandes («Io non punirei questi tocchi, ma stanno dando sempre rigore», chiosa l'allenatore viola Stefano Pioli), in elevazione tra Lautaro Martinez e Vecino. Al 60' viene annullato un gran gol di Biraghi (sarebbe stato il 2-3) per un precedente pestone di Muriel su D'Ambrosio.

Emozioni già dopo 20 secondi, con l'autogol di De Vrij nel tentativo di anticipare Simeone. Pari immediato di Vecino al 6'. Ci sono pure due capolavori: il sinistro a giro di Politano al 40' per l'1-2 ed il 2-3 del 74' di Muriel, con una fantastica punizione. Ma passano in secondo piano, perché è la partita del Var e della rabbia interista.

