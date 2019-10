Massimo Sarti

MILANO - Sinora il regalo della partecipazione alla Champions League non ha portato frutti in Europa. Ma in campionato sono rose e fiori. Terza a quota 16, l'Atalanta ha inanellato la miglior partenza della sua storia da quando si assegnano i tre punti per vittoria. In più nessuno ha fatto meglio in serie A nell'anno solare 2019 in termini di punti (57 in 26 incontri) e di gol (56). Infine, la Dea è a +10 rispetto alla settima giornata della scorsa stagione.

L'Atalanta guida la classifica che Leggo analizza solitamente durante le pause per le Nazionali, doppiando l'Inter di Conte. La cura dell'ex ct azzurro si sta facendo comunque sentire. Si sorride per il +5 rispetto al 2018-19.

Ma soprattutto, nonostante lo stop nel derby d'Italia con sorpasso incassato dalla Juventus, per il -1 dalla vetta. 12 mesi fa i punti da recuperare erano già 8. Splende pure il +5 del Cagliari. Anche a distanza a causa delle cure contro la leucemia (ieri le dimissioni dall'ospedale dopo il secondo ciclo di terapie), Mihajlovic ha portato 2 punti in più al Bologna.

Una lunghezza di vantaggio per Roma e Torino. E qui finiscono i segni più. Hanno invece perso due punti rispetto al settimo turno del 2018-19 Fiorentina (allora guidata da Pioli), Napoli e Juventus. I bianconeri erano a punteggio pieno con Allegri e già quasi in grado di stroncare il discorso scudetto: ora con Sarri sono stati fermati sul pari solo da Montella al Franchi. Ma eccoli, sempre in testa. La nuova Juve non perde d'occhio le vecchie abitudini. E il Milan? Giampaolo ha vinto le stesse partite di Gattuso (3), ma le 4 battute d'arresto hanno generato un -3 rispetto ai primi 7 incontri di Ringhio che hanno contribuito alla condanna dell'ex Samp.

A proposito dei blucerchiati, sono il gambero più veloce (all'indietro), con un eloquente -8, contro il -7 di Sassuolo (rispetto alla sesta giornata del 2018-19, visto il recupero con il Brescia) e Genoa.

Nessun ribaltone in panchina al Grifone. Il presidente Enrico Preziosi (che aveva contattato Francesco Guidolin) e Aurelio Andreazzoli hanno avuto un chiarimento e andranno avanti insieme. Per la successione alla Sampdoria di Eusebio Di Francesco il favorito sembra ora Gianni De Biasi. Per l'impossibilità di Massimo Ferrero di arrivare Ranieri e Gattuso.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

