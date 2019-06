Massimo Sarti

MILANO - Simone Inzaghi è un tassello in meno al domino degli allenatori. L'allenatore vincitore dell'ultima Coppa Italia resterà alla Lazio. Fumata bianca dopo l'incontro andato in scena ieri tra il tecnico biancoceleste e il presidente Claudio Lotito. A Inzaghi verrà rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2021 a due milioni di euro netti a stagione, più alcuni bonus legati ai risultati. La società capitolina avrebbe voluto blindare il tecnico sino al 2022, ma è arrivata comunque la soluzione desiderata dal club, anche per l'opera di mediazione operata dal ds Igli Tare. Inzaghino non si sposterà, dopo essere stato accostato nei giorni scorsi alla Juventus, al Milan e all'Atalanta.

La conferma in nerazzurro di Gian Piero Gasperini ha invece costretto la Roma a guardarsi altrove per la panchina. E pensare che, qualche tempo fa, sembrava fatta con Antonio Conte. I giallorossi stanno virando sull'Ucraina e sul 46enne portoghese Paulo Fonseca, dal 2016 alla guida dello Shakhtar Donetsk. La giornata chiave potrebbe essere quella di domani. La Roma offrirà un contratto triennale a 2,5 milioni l'anno. Si allontana decisamente Sinisa Mihajlovic, non ben visto dal tifo più caldo giallorosso per il suo passato laziale e per l'affetto che il popolo biancoceleste ancora nutre (ricambiato) per il tecnico serbo. Stefano Pioli favorito per la panchina della Samp, mentre il presidente Enrico Preziosi non sembra troppo convinto di confermare Prandelli al Genoa.

