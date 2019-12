Massimo Sarti

MILANO - «Siamo il Barcellona, i tifosi ci chiedono di vincere sempre. Non penseremo al fatto che l'Inter si gioca tanto. Saremo semplicemente noi stessi». Queste le parole di Ernesto Valverde. Nei fatti, però, il Barça è arrivato a Milano senza Leo Messi. Potenza di un passaggio agli ottavi di Champions e di un primato nel gruppo F già conquistati. E degli impegni in Liga (sabato la Real Sociedad, mercoledì prossimo il Clasico con il Real Madrid). Il tecnico blaugrana ha tagliato corto a proposito delle tante domande sull'assenza della Pulce: «Le decisioni interne restano nello spogliatoio, è una scelta, aveva bisogno di riposo». Sono rimasti a casa anche Piqué e Sergi Roberto, oltre agli infortunati Arthur, Semedo, Jordi Alba e Dembélé. «In porta ci sarà Neto», ha confermato Valverde. Davanti dovrebbero essere titolari Suarez e Griezmann. Intrecci di mercato. All'Inter piace Vidal, «ma non è una domanda da fare a me», ha aggiunto l'allenatore del Barça. Sgusciante pure sulle voci di un interesse catalano per Lautaro Martinez: «È un grande attaccante, ma non parlo di giocatori di altre squadre».

Il turnover del Barcellona non farà contento il Borussia Dortmund, eliminato dalla Champions in caso di successo dell'Inter, indipendentemente dal proprio risultato in casa con lo Slavia Praga. I tedeschi saranno privi di Witsel. Il centrocampista belga era finito addirittura in terapia intensiva dopo un infortunio al viso a seguito di una caduta in casa. Operato, è stato dimesso dall'ospedale e tornerà nel 2020.

