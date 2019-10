Massimo Sarti

MILANO - Si torna in campo. E si fa ancor di più sul serio. La ripresa dopo la sosta di ottobre consegna all'Inter sette gare in 20 giorni dove già molti nodi verranno al pettine. In campionato ci saranno cinque giornate senza big match (Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna e Verona le avversarie) nelle quali provare quanto meno a tenere il passo della Juventus.

Sognando, perché no, un controsorpasso dopo la sconfitta nel derby d'Italia di San Siro del 6 ottobre. Incastonate come perle preziose, ma anche come trappole insidiose, ecco poi le due partite di Champions League contro il Borussia Dortmund, mercoledì prossimo a San Siro e il 5 novembre in Germania. Nelle quali cercare il doppio colpaccio per rimettere in piedi un girone iniziato con il farraginoso pari con lo Slavia Praga e l'immeritato stop di Barcellona.

Si comincia domenica all'ora di pranzo da Reggio Emilia e dalla bestia nera Sassuolo, che l'Inter non batte da quasi tre anni. Senza D'Ambrosio e Sanchez, tornati infortunati dalle nazionali (soprattutto il cileno, per il quale il 2019 è finito), Antonio Conte recupererà per la panchina (per poi ributtarlo pienamente nella mischia in Champions) l'ex Sensi. L'altro ex, Politano, si giocherà un posto da titolare in attacco con Lautaro Martinez, al fianco di Romelu Lukaku. Coperta corta in avanti, tanto che il baby Esposito non farà i Mondiali Under 17. Provocazione: avrebbe fatto comodo Gabigol, per il quale il Flamengo (dove il brasiliano è in prestito sino a fine dicembre) ha offerto all'Inter 22 milioni più bonus?

Ballottaggi Bastoni-Godin a sinistra e Asamoah-Biraghi a sinistra. A centrocampo chance per Gagliardini, al fianco dell'imprescindibile catalizzatore Brozovic. Il croato, con Skriniar, è sinora l'unico che ha giocato tutti i minuti in serie A nell'Inter, 630 più recuperi. Non solo. Il vice campione del mondo è primo in campionato per palloni toccati (695), per passaggi effettuati (575, con il 91,1% di efficacia e l'87,1% di precisione nella metà campo avversaria) e per percorrenza chilometrica, con una media di 12,7 km a incontro. Un uomo ovunque al quale Conte non può e non riesce a rinunciare.

