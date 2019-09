Massimo Sarti

MILANO - Seconda trasferta in campionato per il Diavolo. E se Udine sì è rivelata fatale all'esordio per Marco Giampaolo, il tecnico rossonero cercherà domenica sera miglior fortuna nella fatal Verona. Un'espressione che fa venire i brividi a coloro che hanno a cuore le sorti del Diavolo e che magari non sono più giovanissimi. Al Bentegodi il Milan perse infatti due scudetti. Il primo episodio, quello che portò a coniare l'espressione fatal Verona, risale al 20 maggio 1973, con i rossoneri (fiaccati anche dalle scorie della finale di Coppa delle Coppe vinta a Salonicco quattro giorni prima sul Leeds United) che all'ultima giornata vennero battuti 5-3 dall'Hellas Verona e superati in classifica dalla Juventus, che si impose 1-2 all'Olimpico sulla Roma grazie ad un missile di Cuccureddu all'87'. Inauditi anche gli accadimenti del 22 aprile 1990: penultimo turno e Milan sconfitto 2-1 a Verona (rete decisiva di Pellegrini all'89') dai gialloblù di Bagnoli destinati comunque a retrocedere in B. Rossoneri decimati dai rossi dell'arbitro Rosario Lo Bello, che cacciò Rijkaard, Van Basten Costacurta e mister Sacchi. Ma soprattutto scavalcati dal Napoli di Maradona, che sette giorni dopo si sarebbe aggiudicato il proprio secondo tricolore.

Verona troppo spesso fatale al Milan anche nel passato più recente, anche senza scudetti in palio. Tre stop nelle ultime quattro esibizioni in A contro l'Hellas al Bentegodi, tra cui il disastroso 3-0 incassato da Gattuso il 17 dicembre 2017. L'ultimo a sorridere (1-3) è stato Pippo Inzaghi il 19 ottobre 2014, grazie anche a una doppietta di Honda.

