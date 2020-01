Massimo Sarti

MILANO - Se il match di domenica a pranzo sarà come l'ultimo Milan-Udinese disputato a San Siro in rossonero da Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Diavolo si preparino a fortissime emozioni. Suggellate il 9 gennaio 2011 proprio dallo svedese, che al 93' superò l'attuale portiere interista Handanovic, su assist di Antonio Cassano, permettendo al Milan di agguantare il 4-4 in una delle partite più pazze del passato recente a San Siro. La capolista Milan di Massimiliano Allegri, destinata a vincere quello scudetto, riuscì a risalire dall'1-3 prima e poi dal 3-4, firmato da German Denis all'89'. Pareggio grandi firme, perché tra i protagonisti del tabellino ci furono anche Alexandre Pato e Antonio Di Natale, autori di una doppietta, nonché l'ora nerazzurro Alexis Sanchez. Ma fu proprio di Ibra la zampata salva Milan.

I rossoneri ritrovano l'Udinese contro la quale Marco Giampaolo esordì perdendo ad agosto. Nel frattempo anche i friulani hanno cambiato in panchina, sostituendo Igor Tudor con Luca Gotti. In più il Milan ritrova l'incubo delle partite alle 12,30: e non solo pensando al devastante 5-0 prenatalizio di Bergamo con l'Atalanta. A pranzo il Diavolo ha sinora un bilancio assai poco lusinghiero di 3 vittorie, 7 pareggi e ben 8 sconfitte. Mentre l'Udinese (reduce da tre affermazioni di fila in campionato) giusto domenica scorsa ha travolto in casa 3-0 il Sassuolo.

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA