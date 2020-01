Massimo Sarti

MILANO San Siro domenica aprirà le porte per la seconda volta di fila all'ora di pranzo. Il Milan, con il 3-2 in extremis sull'Udinese, ha solo leggermente migliorato una storia non troppo lusinghiera nelle gare di campionato alle 12.30 (quarta affermazione in 19 incontri). L'Inter, che attende l'arrivo del Cagliari, ha invece una tradizione migliore nei lunch match, con una percentuale di vittorie esattamente del 50%: 14 successi in 28 partite, a fronte di 7 pareggi e 7 sconfitte. Altra curiosità: insieme al Torino, la squadra nerazzurra è la terza maggiormente impegnata da quando esiste la partita delle 12.30, dietro solo alle 35 gare della Fiorentina e alle 30 del Bologna. L'Inter si è imposta nell'impegno di pranzo più recente, grazie al 3-4 di Reggio Emilia sul Sassuolo dello scorso 20 ottobre, con i neroverdi che nel finale hanno sfiorato una clamorosa rimonta dall'1-4, dopo le doppiette dei soliti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Sempre a pranzo e al Mapei Stadium c'è la memoria del roboante 0-7 del 2013 con Mazzarri in panchina, ma anche lo stop con gli emiliani al Meazza del gennaio 2016 con rigore di Berardi al 95'.

La madre di tutte le partite di pranzo a San Siro resta sempre il derby della vigilia di Pasqua del 2017: e non è un bel ricordo per l'Inter, raggiunta sul 2-2 al 97' dal milanista Christian Zapata.

