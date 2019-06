Massimo Sarti

MILANO - Rocco Commisso sta per diventare il nuovo proprietario della Fiorentina. I comunicati per il closing potrebbero arrivare domani o al massimo nel weekend, ma l'intesa tra le parti è stata trovata nella giornata di ieri. Per una cifra attorno ai 170 milioni di euro il 69enne magnate italo-americano, fondatore di Mediacom e già azionista di maggioranza dei Cosmos di New York (che solo 12 mesi fa aveva provato ad acquisire il Milan dal cinese Yonghong Li, prima dell'intervento del Fondo Elliott) rileverà il club viola dai fratelli Diego e Andrea Della Valle (la cui era è prossima alla chiusura dopi 17 anni), incontrati a Milano da Commisso, accompagnato dal fido braccio destro Joe Barone. La nuova Fiorentina dovrà, tra le tantissime cose, decidere l'allenatore: in caso di mancata conferma di Vincenzo Montella, l'idea numero uno di Commisso sarebbe Luciano Spalletti, legato però da un importante contratto con l'Inter sino al 2021. Stessa scadenza di quello tra l'Aeroplanino e i viola.

Intanto la Roma ha fatto partire l'operazione Paulo Fonseca. Illustrata all'entourage del tecnico dello Shakhtar Donetsk la proposta giallorossa (assai gradita) di un triennale da 2,5 milioni a stagione. Roma mai nominata dal portoghese, che però è stato ben chiaro: «Sto bene allo Shakhtar, ma sono ambizioso ed un giorno vorrei lavorare nei campionati top d'Europa, come Inghilterra, Spagna o Italia». Fonseca ha un altro anno di accordo con il club ucraino, con clausola di rescissione sui 5 milioni, che la società del presidente James Pallotta spera di non dover pagare. Anche qui si andrà a trattare. Nelle prossime ore, infine, l'annuncio della permanenza al Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ieri ha raggiunto un accordo di massima con la dirigenza rossoblù.

Mercoledì 5 Giugno 2019

