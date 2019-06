Massimo Sarti

MILANO - Riportare l'Inter a essere vincente: questa la missione di Antonio Conte. Vincente come la prima Inter che il salentino, allora giovane centrocampista, incrociò in campo. Era il giorno di San Silvestro del 1988 e al Via del Mare a Lecce i nerazzurri s'imposero 0-3. Conte, poco più che 18enne, aveva esordito in A a 16 anni e aveva già temprato le proprie doti da combattente superando una grave frattura alla tibia della gamba destra. Quella Inter era la squadra dello scudetto dei record, allenata da Giovanni Trapattoni. Che avrebbe poi voluto fortemente con sé Conte a pochi mesi dal rientro sulla panchina bianconera, nel novembre 1991, quando ancora il mercato di riparazione era in autunno.

Fu l'inizio di 13 anni di matrimonio, con molti dolori per l'Inter. Non tanto per l'unico gol segnato da Conte ai nerazzurri (a San Siro in un 1-2 per la Juve nel 1996), ma alcuni momenti topici. Conte capitano della Juve nel 1997-98, nell'anno del famigerato contatto Iuliano-Ronaldo. Oggi la velenosa ironia dei social si spinge a pensare che l'ex ct azzurro possa dire che era rigore per l'Inter. Il 5 maggio 2002 poi, mentre i nerazzurri si squagliavano all'Olimpico con la Lazio, Conte esultava come un pazzo a Udine per lo scudetto juventino.

Sul Conte allenatore di club c'è una curiosità in salsa interista: 7 confronti da avversario, tra Atalanta e Juventus, e nessuna sconfitta. Nell'unico stop, l'1-3 dello Stadium del 3 novembre 2012 contro la squadra di Andrea Stramaccioni, il neo tecnico nerazzurro non era in panchina, perché stava finendo di scontare la squalifica per omessa denuncia ai tempi del Siena, all'interno delle inchieste sportive sul calcioscommesse.

Martedì 4 Giugno 2019

