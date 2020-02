Massimo Sarti

MILANO - Rammarico per i tifosi nerazzurri: l'Inter giocherà il derby di domenica sera contro il Milan in casa. Quindi, numeri alla mano, Romelu Lukaku avrà meno probabilità di segnare. Sinora 4 gol sui 16 in campionato, il belga li ha realizzati nelle 11 gare interne.

La nostra ovviamente è una provocazione, per rimarcare il record esterno rimpolpato da Lukaku con la doppietta di Udine: ben 12 reti, infatti, nelle 11 trasferte di serie A, le sue prime in Italia. Un primato assoluto. Tra questi gol, pure il sigillo che blindò all'andata lo 0-2 sui rossoneri del 21 settembre, dopo l'iniziale vantaggio di Marcelo Brozovic. Con 20 centri complessivi in 29 gare ufficiali il numero 9 della Beneamata vede già la propria miglior annata, la 2017-18 in maglia Manchester United, quando insaccò 27 palloni in 51 incontri.

Giochi dialettici a parte, il popolo dell'Inter ha poco di cui rammaricarsi per le gesta di Lukaku. Tutti si aggrappano a lui nella lotta a tre per lo scudetto, che tra Milan a San Siro e Lazio all'Olimpico sta per vivere una fase forse decisiva per i nerazzurri. Con, in mezzo, l'andata della semifinale di Coppa Italia al Meazza con il Napoli. Antonio Conte ha il suo leader in campo, che dovrebbe giocare la stracittadina in coppia con Alexis Sanchez, dato che Lautaro Martinez sconterà la seconda giornata di squalifica per l'infuocato rosso di Intrer-Cagliari. L'allenatore salentino, oltre al leader, spera di riavere il capitano Samir Handanovic, alle prese con un infrazione al mignolo della mano sinistra. Derby in dubbio per il portiere sloveno, con Daniele Padelli pronto a vivere nel caso un'altra serata da protagonista dopo quella di Udine.

Atteso al varco anche Christian Eriksen, la cui prima da titolare in Friuli è durata 58 minuti, con 51 palloni toccati, ma inevitabilmente ancora con tanto lavoro da fare per entrare nel mood di Conte. «Partita dura», ha scritto su Instagram il danese. L'Inter con il trequartista ha sinora convinto meno (in campionato e il Coppa Italia) rispetto a quella con il classico e collaudatissimo 3-5-2. Domenica Brozovic sarà titolare al 100%, con l'ex ct azzurro che in mezzo spera di recuperare anche Sensi e Borja Valero per avere ancora più scelta. Intanto Eriksen, insieme agli altri due innesti di gennaio Victor Moses e Ashley Young, è stato inserito nella lista Uefa per l'Europa League. Escluso Kwadwo Asamoah.

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

