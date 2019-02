Massimo Sarti

MILANO - «Questa vittoria e quella sul Rapid sono un segnale di serietà, per perforare la montagna di cose che si dicono sempre sull'Inter. Abbiamo giocato con il cuore». Luciano Spalletti ha un'incredibile voglia di normalità. Più facile dopo il 2-1 nerazzurro a San Siro sulla Sampdoria, il terzo successo in otto giorni, il secondo senza Mauro Icardi dopo l'esplosione della vicenda legata alla fascia di capitano sfilata dal braccio dell'argentino. L'Inter ha così ripristinato le distanze sul Milan, mentre il vantaggio sulle squadre che da fuori bussano alla zona Champions sarà determinato stasera dal risultato della Roma con il Bologna.

Applausi dagli oltre 55mila del Meazza, anche per coloro che erano stati (e non poco) fischiati anche in tempi recenti. Ivan Perisic, per esempio. «Gara di grande spessore», ha detto Spalletti del croato, riferendosi di certo non solo all'azione travolgente ed all'assist per il vantaggio di D'Ambrosio, che proprio a San Siro e contro i blucerchiati aveva realizzato tre anni fa (20 febbraio 2016) il proprio primo centro in A con la maglia dell'Inter. Al 75' l'immediato pareggio del neo entrato Manolo Gabbiadini (prima fortunato a godere di un rimpallo favorevole in area, poi bravo a trovare l'angolino) non scoraggiava i nerazzurri. «Bello l'applauso del pubblico, per spingerci», ha sottolineato ancora Spalletti. E, al 78' (con proteste della Samp per un fallo in precedenza su Ekdal), ecco il destro vincente dal limite di Radja Nainggolan. Altro recupero fondamentale per l'Inter: «Personalmente ho avuto qualche problema, ora penso solo a giocare ed al bene dell'Inter. La vicenda Icardi? Troppe chiacchiere Noi siamo uniti e vogliamo vincere, speriamo si risolva tutto».

Maurito c'era, seduto a bordo campo al fianco della moglie procuratrice Wanda Nara. Niente cori o striscioni, pro o contro. Qualche fischio sì, quando la coppia è apparsa sul maxischermo dello stadio. «Ho gradito la sua presenza. Avrei gradito ancora di più se fosse venuto nello spogliatoio a festeggiare con i compagni. Penso sia felice come noi», ha chiosato Spalletti. Mentre prima del match l'amministratore delegato Beppe Marotta aveva descritto, nella vicenda, l'Inter come un «capofamiglia che a volte deve fare scelte antipatiche. Non è stata una decisione punitiva, abbiamo pensato fosse un bene per tutti. Il rinnovo del contratto non c'entra: preso faremo la nostra proposta. Il suo infortunio? Quando un giocatore accusa questi fastidi abbiamo l'obbligo di crederci».

