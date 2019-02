Massimo Sarti

MILANO - Prosegue la maledizione degli 0-0 nelle gare di semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Dopo i due risultati ad occhiali della scorsa stagione (con i rossoneri qualificati dopo i rigori), altra partita a reti bianche all'Olimpico. Il passaggio alla finalissima del prossimo 15 maggio sarà deciso dal ritorno di San Siro, che verrà programmato il 24 aprile, quindi fra quasi due mesi. Ai biancocelesti basterà un pareggio con gol, mentre il Diavolo dovrà obbligatoriamente vincere.

Lo 0-0 sta stretto ai biancocelesti, pericolosi soprattutto nel primo tempo con Immobile, Milinkovic-Savic, Parolo e Lucas Leiva.

Ma anche nella ripresa Donnarumma deve districarsi ancora su Milinkovic-Savic e Correa. Niente di trascendentale, ma era da un po' che il Milan non soffriva così tanto. «Molto bene a livello difensivo, ma abbiamo fatto un passo indietro sul piano qualitativo, soprattutto negli ultimi 30 metri. Abbiamo palleggiato in maniera non corretta e sbagliato troppo. Mi tengo stretto il pareggio, ma potevamo fare molto meglio», analizza Rino Gattuso. «Abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco, ci è mancato solamente di segnare. Con questa convinzione, sabato, faremo un buon derby contro la Roma», osserva invece Simone Inzaghi.

All'80' c'è anche un palo di Immobile, invalidato da un offside sbandierato solo ad azione terminata. Gigio protesta e viene ammonito, ma anche qui è l'effetto Var. Il fuorigioco appare netto, ma evidentemente l'assistente Ranghetti non vuol rischiare di sbagliare interrompendo una conclamata occasione da gol ed impedendo poi all'assistenza video di intervenire. Anche questo è il calcio tecnologico, piaccia o meno.

Milan ancora senza gol al passivo in Coppa Italia. Ma, dopo 12 reti realizzate nelle precedenti 5 partite tra campionato e coppa, rimane nella Capitale all'asciutto. E dopo 7 centri delle suddette 5 gare, si riposa anche Piatek, isolato in avanti e autore solo di un colpo di testa alto nel finale. Per i rossoneri appena un tiro nello specchio della porta avversaria, che Strakosha blocca su iniziativa di Calhanoglu, entrato nel primo tempo al posto di Kessie, alle prese con problemi alla gamba destra. Secondo le prime valutazioni, dovrebbe trattarsi però solo di una forte e dolorosa contusione.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA