Massimo Sarti

MILANO Primo gol di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter e rigore di Romelu Lukaku in extremis. Così la squadra di Antonio Conte risolve 0-2 a Razgrad la pratica Ludogorets nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il danese, schierato dal primo minuto, piega le mani di Iliev al 71' al termine di una bella azione corale nerazzurra. L'assist è di Lukaku, da poco entrato al posto di Lautaro Martinez che, ammonito, salterà il ritorno di giovedì prossimo a San Siro contro i bulgari. Match che si presenta in discesa, dopo il risultato positivo in Bulgaria. Dove entra in gioco il debuttante (in Europa League) Var, nel pescare in pieno recupero un tocco con un braccio di Anicet nel tentativo di anticipare Ranocchia. Lukaku segna dal dischetto al 95' il proprio 22° centro stagionale. «Sono contento per il gol di Eriksen, ma deve lavorare e può fare decisamente di più», commenta Conte. «Siamo stati lenti nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo cambiato i giri. L'Europa League può spappolarti dal punto di vista fisico e mentale, continueremo con le rotazioni».

Inter in campo con un robusto turnover. Oltre agli infortunati e a Bastoni, alle prese con la tonsillite, rimangono in Italia a lavorare Brozovic e Skriniar. La lotta scudetto in campionato incombe. Domenica sera a San Siro arriverà la Sampdoria, in attesa dello spareggio tricolore del 1° marzo all'Allianz Stadium con la Juventus. I nerazzurri, con i vari D'Ambrosio, Ranocchia, Borja Valero, Moses, Biraghi e Sanchez titolari, disputano un primo tempo al piccolo trotto ed una ripresa decisamente più pimpante. Oltre alle due reti, si contano molte altre occasioni, tra cui un palo colpito di tacco da Sanchez e una traversa di Eriksen dalla distanza.

Infine l'ad nerazzurro Beppe Marotta non sembra scomporsi di fronte alle parole in un'intervista di Leo Messi, che non disdegnerebbe giocare con Martinez nel Barcellona: «Nessun fastidio. Penso sia un orgoglio per il giocatore e per chi l'ha portato all'Inter. Handanovic? Si ristabilirà settimana prossima o giù di lì, decideranno i medici».

