MILANO - Per Zinedine Zidane Gareth Bale dovrebbe lasciare il Real Madrid. È arrivata pronta la risposta di Jonathan Barnett, agente dell'attaccante gallese: «Non ci saranno accordi improvvisati per farlo andare via dal club. Posso garantire che non sarà ceduto». Altra precisazione: «Se dovesse arrivare qualche proposta che ci andasse bene le cose potrebbero cambiare, anche in un giorno o in una settimana. Altrimenti potrebbe benissimo restare al Real sino alla fine del suo contratto».

Nelle scorse ore era uscita la voce di una clamorosa trattativa: al Paris Saint-Germain Bale e 90 milioni di euro, ai blancos Neymar. Il brasiliano è intanto partito con il Psg per la Cina dove, secondo quanto sostenuto dal club transalpino, tornerà a lavorare in gruppo. Neymar vuole il Barcellona, che però dovrebbe versare 222 milioni per riprenderselo. Dopo aver già pagato all'Atletico Madrid la clausola di 120 milioni per Antoine Griezmann, che ha esordito a Saitama, in Giappone, con una sconfitta: Barça battuto 1-2 dal Chelsea nella Rakuten Cup. Intanto stasera Daniele De Rossi, nel giorno del suo 36esimo compleanno, prenderà l'aereo che lo porterà a Buenos Aires per iniziare la sua nuova avventura al Boca Juniors. Con tanto di benedizione di Maradona: «Ti aspetto».

Tornando al Real, Florentino Perez è alle prese con la grana Bale, ma anche con il tormentone James Rodriguez. Deciso, secondo le ultime indiscrezioni, a preferire il Napoli all'Atletico. I partenopei, sempre con in testa Mauro Icardi, hanno fatto svolgere le visite mediche al 19enne centrocampista macedone Eljif Elmas, prelevato dal Fenerbahçe. Infine da Bologna un aggiornamento su Sinisa Mihajlovic, che ha completato «senza particolari complicazioni» il ciclo di chemioterapia iniziato giovedì scorso. La risposta terapeutica «è stata conforme alle aspettative dei medici». Il tecnico serbo, in lotta contro una forma di leucemia, resterà ricoverato per almeno altre tre settimane nel reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola, da dove potrà interagire con i suoi collaboratori e seguire il lavoro della squadra.

