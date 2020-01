Massimo Sarti

MILANO - «Penso che non faremo altre operazioni di mercato». L'ad sport Beppe Marotta sembra stoppare le trattative invernali dell'Inter. Che, intanto, nel secondo tempo del match di Coppa Italia di San Siro con la Fiorentina, mostra ad un certo punto insieme in campo i tre acquisti di gennaio: Ashley Young e gli esordienti Victor Moses e Christian Eriksen.

Soprattutto con il danese Antonio Conte vuole continuare a dar fastidio alla Juventus in campionato. Intanto passa il quarto secco di coppa, battendo 2-1 i viola e conquistando la doppia semifinale contro il Napoli. Andata a San Siro mercoledì 12 o giovedì 13 febbraio, in quello che si presenta come un altro ingorgo con il Milan, perché da calendario in quei giorni sarà in programma al Meazza anche la prima semifinale tra i rossoneri e la Juventus. Il tutto a breve distanza dal derby della Madonnina di domenica 9.

A sparigliare le carte nel match contro i viola è una splendida sventola dalla distanza di prima intenzione di Barella al 67': «Ci ho provato e la palla è andata all'angolino. Ma devo fare anche i gol più facili. Vittoria e qualificazione meritata», spiega il centrocampista ex Cagliari.

Era stato Candreva a portare in vantaggio l'Inter al 44', sfruttando una scivolata di Ceccherini nel tentativo di contrastare Lautaro Martinez. Per la Fiorentina solamente un vero sprazzo di pericolosità attorno al 60' quando Caceres di testa, su angolo battuto da Pulgar, stacca più alto di Lautaro Martinez e realizza il provvisorio 1-1.

Poco dopo Handanovic è provvidenziale ad evitare il sorpasso, fermando Vlahovic in angolo. Eriksen entra al 66', un minuto prima del capolavoro di Barella. Il danese prende il posto di Alexis Sanchez, schierato dal primo minuto alle spalle di Lukaku e Martinez, con risultati tutt'altro che apprezzabili.

Chissà se in futuro in quella posizione vedremo spesso Eriksen. «Ruolo che potrà fare. Intanto è stata una soluzione tattica diversa dal solito, dettata dalle molte assenze. Siamo contenti di questa semifinale, vogliamo andare in fondo a tutte le competizioni perché vogliamo crescere e migliorare». Così Conte.

In vista del match di domenica sera in campionato ad Udine. Saranno da verificare De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio (influenza), Sensi, Borja Valero (leggeri risentimenti muscolari), Brozovic (in recupero dalla distorsione alla caviglia) e Gagliardini (trauma al piede destro con edema osseo).

riproduzione riservata ®

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA