Massimo Sarti

MILANO - Nonostante venga interrotta una serie di nove sconfitte consecutive con la Juventus, è amara la serata di Coppa Italia per il Milan. Perché l'1-1 di San Siro non rispecchia l'andamento della semifinale d'andata di Coppa Italia più vista di sempre allo stadio, con 72.738 spettatori. Gara dominata per lunghissimi tratti dai rossoneri, che però segnano solo con Rebic al 61', su assist di Castillejo. I bianconeri vengono salvati prima dal 42enne Gigi Buffon, attento in più occasioni. Poi da Theo Hernandez, che al 72' si fa espellere per doppia ammonizione lasciando il Diavolo in dieci.

Infine dal solito Cristiano Ronaldo, che al 91' segna per la dodicesima partita di fila, su rigore. Penalty che lo stesso CR7 si guadagna con una sforbiciata che incoccia nel braccio non aderente al corpo di Calabria. Valeri se ne avvede dopo ricorso al monitor del Var e indica il dischetto. Stefano Pioli è in evidente disaccordo e cita un caso a suo giudizio simile: «In Cagliari-Brescia Cerri era stato colpito sul braccio dal pallone mentre era girato ed era stato detto che non andava fischiato il rigore. Poco prima c'era stato anche un evidente fallo su Ibrahimovic. Siamo stati danneggiati, ma dobbiamo essere più forti di queste cose. Un arbitro poi deve usare lo stesso metro. Se c'è un fallo, c'è per tutti e due. Sono comunque orgoglioso dei miei ragazzi».

Effettivamente la prestazione del Milan è più che confortante, dopo il tracollo nella ripresa del derby con l'Inter. «Grandissima partita contro una squadra che ha tanta qualità. Usciamo molto più forti, anche se dobbiamo essere più cinici. Creiamo molto, ma segniamo poco. Il rigore? Situazione da interpretare», aggiunge il dt rossonero Paolo Maldini.

Il risultato pone però la qualificazione alla finale più sulla strada della Juventus, cui nel ritorno del prossimo 4 marzo a Torino basterà uno 0-0 per passare.

Il Milan, inoltre, non avrà per squalifica Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo. «Una squadra come la nostra non può accontentarsi di concedere qualcosa di troppo e poi recuperare, Dobbiamo cambiare marcia, dare tutti qualcosa di più», afferma realisticamente Leonardo Bonucci, ex fischiato dal pubblico milanista al pari di Higuain.

Maurizio Sarri evita in extremis la terza sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali, ma non fuga le perplessità sul momento della Signora, quando la lotta a tre con Inter sta per entrare nel vivo e quando è ormai imminente il ritorno della Champions League. «Sino a 20 giorni fa eravamo in crescita, in questa fase facciamo fatica e non vedo un miglioramento. Il risultato può essere buono per il ritorno, per ora va bene così. Io preoccupato? Le preoccupazioni vere le ho solo per la salute», chiosa il mister bianconero.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA