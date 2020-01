Massimo Sarti

MILANO - «Non siamo più degli outsider». Ha potuto esclamarlo forte Lucio Fusaro, presidente dell'Allianz Powervolley Milano, intenzionata a giocarsi al meglio il primo grande traguardo della stagione, l'accesso alle Final four di Coppa Italia di SuperLega, che si svolgeranno il 22 e il 23 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Stasera le sfide secche dei quarti Civitanova-Monza, Perugia-Padova e Modena-Ravenna.

Ma l'appuntamento clou è per domani alle 20,45 all'Allianz Cloud, il nuovo Palalido, dove la Milano di coach Roberto Piazza sfiderà l'Itas Trentino per un posto tra le prime 4 della coppa nazionale, che sotto la rete della Madonnina manca dal 1994, quando c'era la proprietà di Silvio Berlusconi e in campo fenomeni come Andrea Zorzi e Andrea Lucchetta.

«Per noi è determinante: è uno spareggio diretto ed avremo la possibilità di giocarci un pass molto importante. Le sensazioni in questo momento sono straordinarie», ha aggiunto Fusaro. Straordinarie come i risultati che stanno arrivando in campionato, con Milano reduce addirittura da sette vittorie consecutive, tra cui un clamoroso 2-3 giovedì scorso in casa della capolista Civitanova, campione d'Italia, d'Europa e del Mondo in carica.

L'Allianz Powervolley è quarta in classifica alla pari proprio di Trento, a una sola lunghezza da Modena dell'ex tecnico Andrea Giani e a tre da Perugia, che giocherà proprio domenica alle 15 in piazzale Stuparich. «Lo scorso anno abbiamo fatto bene, quest'anno stiamo facendo meglio. abbiamo costruito un gruppo unito tra giocatori, staff, allenatore e società», ha detto ancora Fusaro. «Milano si sta avvicinando alla pallavolo. Il nostro obiettivo è riempire l'Allianz Cloud, appassionare la gente e ricambiare l'affetto che ci viene dato».

