MILANO - Non ha bisogno di premere troppo sull'acceleratore l'AX Armani Exchange Milano per aver ragione dell'OriOra Pistoia nel posticipo dell'ottava giornata di campionato di serie A. L'Olimpia, in un Forum di Assago ovattato, supera nettamente i toscani 83-63 lasciandoli al penultimo posto in classifica, con una sola vittoria all'attivo. Le Scarpette Rosse raggiungono invece a quota 10 Sassari (che ha giocato una partita in meno) e Brescia, a -2 da Brindisi e a -6 dalla capolista Virtus Bologna, ancora a punteggio pieno.

Con più di un occhio all'Eurolega (AX in testa insieme al Barcellona e attesa giovedì dalla difficile trasferta in Russia contro il Khimki), coach Ettore Messina lascia a riposo Rodriguez e Scola, assenze che si aggiungono a quelle degli infortunati Della Valle e Gudaitis. Inoltre il minutaggio chiesto a Roll e Micov è davvero limitato.

Dopo un avvio sonnolento (2-5), Milano infila un parziale di 17-0 e mette in pratica immediatamente le cose a posto. Pistoia tenta blandamente di riavvicinarsi, ma all'intervallo lungo è di nuovo a -14 (42-28), svantaggio che al termine del terzo periodo diventa addirittura di 32 lunghezze (75-43). Nell'ultimo quarto Milano stacca la spina in anticipo. Per i biancorossi miglior realizzatore Nedovic, con 19 punti in 16 minuti. Buoni sprazzi di Mack (12 punti), mentre il migliore nelle fasi di match ancora in equilibrio è Brooks (10 punti).

