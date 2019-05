Massimo Sarti

MILANO - Non bello, sporco e cattivo, agonisticamente parlando. Ma vincente. Il Milan a San Siro ha dato un calcio alla crisi di risultati superando 2-1 il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Rino Gattuso respira, raggiungendo la Roma al quinto posto a 3 lunghezze dal quarto posto della lanciatissima Atalanta. Prossima tappa sabato: alle 15 Atalanta-Genoa, alle 20,30 la trasferta dei rossoneri contro la squadra di un altro ex, la Fiorentina di Montella in enorme difficoltà.

Pur non brillando, sembrava fatta per il Diavolo, avanti 2-0 grazie a un sinistro dal limite dei suoi (37') di Suso, che non segnava dalla trasferta di Marassi con il Genoa del 21 gennaio scorso, e a un tap in al 67' del neo entrato Borini, dopo respinta corta di Skorupski su tiro di Paquetà. Al 72' però, l'ex Destro sfruttava una dormita della retroguardia milanista per accorciare. Al 75' si faceva espellere Paquetà, nervoso dopo un intervento duro di Pulgar e reo di aver allontanato le mani dell'arbitro Di Bello che lo stava ammonendo per proteste. Vantaggio conservato dal Diavolo con le unghie, con i denti e con le parate di Gigio Donnarumma. Due rossi in extremis anche nel Bologna, per Sansone e (appena dopo il triplice fischio) Dijks.

Milan carico a molla dopo cinque giorni di ritiro. Le cui scorie sono esplose attorno al 30', al momento dell'infortunio a Biglia. Gattuso decideva di far entrare Bakayoko (reduce dal ritardo nell'arrivo all'allenamento di mercoledì scorso che aveva innescato la decisione della maxi clausura a Milanello), salvo poi cambiare idea e scegliere Mauri (non utilizzato da tre mesi e mezzo), alla richiesta del centrocampista franco-ivoriano di potersi scaldare ancora. Battibecco in diretta tv, con Bakayoko che in inglese sembrava mandare a quel paese (eufemismo) Gattuso.

Il tecnico rispondeva con un eloquente gesto delle mani: un «ne parliamo dopo», rimasto però nel chiuso dello spogliatoio, «dove restano i nostri problemi e dove voglio chiudere la situazione come piace a me. Ho aspettato sette minuti: non si era messo ancora i parastinchi e ho scelto Mauri. Mi si può dire di tutto, l'importante è che non si manchi di rispetto allo spogliatoio. Ora dobbiamo mettere le energie sul dare il massimo in campo, la priorità è quella», ha detto Gattuso.

A proposito: «In questi cinque giorni di ritiro c'era rabbia negli occhi dei giocatori verso di me e ho chiesto loro di metterla nella partita».

