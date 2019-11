Massimo Sarti

MILANO - Non basta un'ora di buon Milan. La Lazio sbanca San Siro (1-2) contro i rossoneri in serie A dopo oltre 30 anni di astinenza (successo precedente, 0-1 il 3 settembre 1989 con autorete di Paolo Maldini) e raggiunge al quarto posto a quota 21 l'Atalanta ed il sorprendente Cagliari.

Il Diavolo resta a quota 13 all'undicesimo posto. I propositi di continuità di risultati dopo il brodino di giovedì con la Spal si infrangono sul centesimo gol di Ciro Immobile in maglia biancoceleste e su un perfetto contropiede sull'asse Luis Alberto-Correa. Il Milan si ferma all'autorete di Bastos, illude e poi si sgonfia. E le prossime avversarie (la Juventus domenica a Torino, il Napoli dopo la sosta al Meazza) non depongono a favore di una risalita in classifica della squadra di Stefano Pioli. «Perdiamo dopo una prova convincente. Era importante vincere per tanti motivi, ma la squadra la prestazione l'ha fatta ed è in crescita. Il risultato cambia il giudizio sulla gara, ma non ho visto una squadra impaurita, anche se dobbiamo essere più puliti e decisi. Ci abbiamo creduto per 95'. Ovviamente c'è da lavorare tanto e bene», è l'analisi del tecnico.

Primo tempo ricco di occasioni, da una parte e dall'altra, con il Milan che gioca alla pari con una Lazio che arriva a San Siro forte dei successi su Fiorentina e Torino. Immobile conferma il proprio stato di grazia: al 22' coglie la traversa da posizione complessa, al 25' anticipa Duarte e gira di testa alle spalle di Gigio Donnarumma un cross morbido da destra di Lazzari.

Immediato il pareggio rossonero: al 28' Piatek sfiora appena in spaccata un invito di Theo Hernandez, ma la carambola sul corpo di Bastos inganna Strakosha. È ufficialmente autogol. Diavolo fortunato, ma buona sorte meritata, perché prima del riposo si contano cinque buone opportunità da rete. Compresa una zuccata di Rebic, appena entrato al posto di un Castillejo finalmente efficace, ma fermato da un malanno muscolare. Forfait in attacco per Pioli, che va ad aggiungersi a quello della vigilia di Suso.

Nella ripresa c'è in fretta spazio per Leao: ma non al posto di Piatek, bensì al suo fianco, sulla sinistra del tridente.

«Mi aspettavo di più da Leao», commenta però Pioli. Dall'altra parte Simone Inzaghi toglie bomber Immobile per Caicedo (poi infortunatosi). La frazione è meno spumeggiante e più rude rispetto alla precedente. Progressivamente la Lazio prende in mano il comando delle operazioni e colpisce in velocità all'83' con Correa, imbeccato alla perfezione da Luis Alberto. Le ultime velleità rossonere si spengono su una protesta di Piatek nel recupero per una spinta in area di Bastos.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

