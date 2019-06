Massimo Sarti

MILANO - Nell'estate in cui l'impossibile è già diventato possibile (Conte all'Inter, Sarri alla Juve) e nelle ore in cui si sta parlando di un ritorno di Buffon in bianconero, c'è anche Daniele De Rossi che, a partire dall'inizio di settimana prossima, sceglierà una squadra italiana diversa dalla Roma.

Clamoroso sino a poco tempo fa. Eppure, salvo clamorosi colpi di scena, sarà così. Niente esperienza all'estero. Nelle prossime ore, al rientro dalle vacanze, l'ex Capitan Futuro comincerà a sfogliare la margherita. L'opzione più suggestiva è il Milan, con la benedizione del dt Paolo Maldini e la stima di mister Marco Giampaolo. Lo stesso però vale per gli ex giallorossi Daniele Pradé e Vincenzo Montella, nella Fiorentina di Rocco Commisso, impegnato nei prossimi giorni soprattutto a far provare a far diventare da 99 (parole del neo patron viola) a 100 la percentuale di permanenza di Federico Chiesa. Con la Juve che attende. Alla Sampdoria Massimo Ferrero (che potrebbe rilevare il Palermo nel caso non riesca a iscriversi alla B e riparta dai dilettanti) sogna Totti dietro la scrivania e De Rossi in campo. Sembra sfilarsi, invece, il Bologna.

«Manolas-Koulibaly? Una grande accoppiata», ammette il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Coppia fatta, come l'accordo con la Roma. I partenopei pagheranno 36 milioni per il difensore greco, i giallorossi 18 milioni più 2 di bonus per il centrocampista Amadou Diawara. Da De Laurentiis un'apertura alla possibile partenza di Allan e Insigne: «Se le offerte mi consentono di correre ai ripari in tempo si possono considerare. A fine mercato non si può fare». Infine la Lazio stringe per Lazzari (Spal) e per Vavro (difensore slovacco del Copenaghen). «Nessuna offerta del Psg per Milinkovic-Savic», afferma il ds biancoceleste Tare alla stampa transalpina.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA