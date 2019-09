Massimo Sarti

MILANO - Napoli nel segno di Fernando Llorente. Dopo il gol al Liverpool in Champions, lo spagnolo ha timbrato con una doppietta anche l'1-4 del Napoli a Lecce, aprendo e chiudendo (28' e 82') la netta vittoria con la quale gli uomini di Carlo Ancelotti sono rimasti in scia di Inter e Juventus. Le altre realizzazioni dei partenopei sono state di Insigne (40' su rigore, con l'arbitro Piccinini che ha fatto ripetere la prima esecuzione, parata da Gabriel) e Fabian Ruiz (52'). Per i salentini penalty di Mancosu (61').

Sul velluto il Napoli, all'ultimo respiro la Roma. «Così è ancora più bello», ha detto Edin Dzeko, autore al 94' della rete da tre punti della Roma (quarta da sola) a Bologna. In precedenza botta di Kolarov al 49' e risposta di Sansone su rigore al 54'. Primo stop per gli emiliani di Mihajlovic. Secondo di fila, invece, per il Torino, superato nel diluvio di Marassi dalla Sampdoria, che ha schiodato lo zero in graduatoria. Decisivo Gabbiadini al 56'. «C'era un fallo clamoroso su Lyanco», ha protestato il tecnico granata Walter Mazzarri. Il Sassuolo a Reggio Emilia ha dominato a pranzo la Spal: incontro risolto in 47' da una doppietta di Caputo e da Duncan.

Caparbia Atalanta a Parma contro la Fiorentina, cui è sfumata al 95' la vittoria che in campionato manca addirittura da febbraio. 2-2 maturato con un tiro di Chiesa al 24' deviato da Palomino e un capolavoro di Ribery al 65'. Ma anche con la girata all'84' di Ilicic, prima della botta al volo di Castagne all'ultimissimo respiro.

Cori razzisti avvertiti nel primo tempo da Dalbert, con Orsato che ha fermato il match attendendo l'annuncio dello speaker. «In Italia la situazione non è migliorata», ha detto a Rai2 il presidente della Fifa Gianni Infantino.

riproduzione riservata ®

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA