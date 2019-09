Massimo Sarti

MILANO - Maurizio Ganz ha vissuto il derby da giocatore in nerazzurro e in rossonero. E ora che è l'allenatore del Milan femminile rilancia un'idea suggestiva, nell'aria nelle ultime ore: «Speriamo che il sogno di giocare contro l'Inter a San Siro diventi realtà. Sarebbe un grande palcoscenico. Ci sarà la Nazionale, lo stadio sarà libero».

Occhio alla data di sabato 12 ottobre, con possibile posticipo a domenica 13, tra l'altro giorno del 51° compleanno proprio di Ganz. Al momento sono in programma interventi sul prato del Meazza, ma l'ipotesi stuzzica, per dare ulteriore lustro alla A in rosa.

Il Milan esordirà domenica alle 12,30 in casa della Roma in quello che sarà già uno scontro per la zona Champions (si qualificano le prime due) e per provare ad insidiare la Juventus tricolore. Anche tra le ragazze. «Sarà un torneo molto equilibrato. Nessuna partita sarà da sottovalutare», ha detto il capitano rossonero Valentina Giacinti, 21 gol nella scorsa stagione e una delle protagoniste del grande exploit (in risultati e popolarità) dell'Italia ai Mondiali di Francia. «Noi già forniamo un'assistenza previdenziale alle calciatici. Ci auguriamo arrivi presto il professionismo», ha ribadito il presidente del Milan Paolo Scaroni.

Domani ci sarà già il debutto della neopromossa Inter, nella propria casa di Solbiate Arno (Varese), alle 15 contro il Verona. «Il derby a San Siro sarebbe straordinario, ma pensiamo a una gara alla volta», ha osservato a Sky il tecnico delle nerazzurre Attilio Sorbi.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

