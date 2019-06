Massimo Sarti

MILANO - Lo scorso giugno la Nazionale di Roberto Mancini era solo un progetto abbozzato, mentre gli altri disputavano il Mondiale di Russia. Dodici mesi dopo il successo sulla Bosnia ci ha fatto restare a punteggio pieno dopo 4 partite nel cammino verso Euro 2020. La qualificazione sembra già in tasca, ma a partire dalla trasferta di Erevan con l'Armenia del 5 settembre bisognerà continuare a spingere. Anche perché al sorteggio di Dublino del 2 dicembre saranno teste di serie solo le 6 vincenti, sui 10 gironi di qualificazione, che avranno conquistato più punti. In più, nel prossimo aggiornamento del ranking Fifa, l'Italia guadagnerà posti rispetto all'attuale n°17. L'obiettivo sarà essere almeno la decima europea per il 2020 (ora siamo in 12ª piazza) per essere in prima fascia nei gruppi in vista di Qatar 2022, dove solo la prima sarà sicura di andare direttamente ai Mondiali.

Intanto Gianluca Mancini, Barella, Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Chiesa e Kean hanno lasciato l'Italia dei grandi e si sono uniti a Bologna all'Under 21 di Gigi Di Biagio, che domenica esordirà nell'Europeo di casa contro la Spagna al Dall'Ara. Lo stesso ha fatto Pinamonti, dopo la delusione per la sconfitta dell'Under 20 contro l'Ucraina nella semifinale del Mondiale in Polonia. L'attaccante interista soffre però di problemi a un ginocchio e ha dovuto subito lasciare il ritiro, almeno temporaneamente. Potrebbe essere sostituito nei 23 convocati.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

