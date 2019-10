Massimo Sarti

MILANO - «Le ragazze non potevano farmi regalo migliore». Maurizio Ganz festeggia il 51° compleanno vincendo il primo derby della Madonnina in serie A di calcio femminile. Anche se l'1-3 che il Milan rifila in trasferta all'Inter non è esattamente a Milano, ma al Breda di Sesto San Giovanni, di fronte al oltre 3500 spettatori.

E il tecnico delle rossonere ribadisce un pensiero già espresso: «Questa partita meritava San Siro, è un'occasione persa. È stata una bellissima giornata di sport».

Il Milan resta a punteggio pieno dopo tre giornate, insieme alle campionesse in carica della Juventus. Decisiva la doppietta della centrocampista slovena Dominika Conc: al 35' su assist intelligente di Valentina Giacinti, al 57' con una gran sberla da fuori. Essenziale, perché al 54' un capolavoro a giro di Gloria Marinelli («Bel gol? Sì, ma abbiamo perso e mi rode», le sue parole nel dopo gara), l'anima in campo dell'Inter, aveva portato le nerazzurre ad un pareggio durato però un soffio. All'87' spizzata di testa vincente di Deborah Salvatori Rinaldi, chiusura dei conti e festa sotto la curva dei tifosi del Diavolo. Le neopromosse dell'Inter restano a 4 punti, «ma la prestazione c'è stata e ci servirà nel prossimo turno contro la Juve», osserva mister Attilio Sorbi.

«Gara combattuta e splendido tifo positivo». Così il ct azzurro Milena Bertolini, presente in tribuna a Sesto. «Petrachi ha detto che il calcio non è uno sport per signorine? Giusto stigmatizzare queste parole. Purtroppo è ancora il pensiero medio degli italiani».

