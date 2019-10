Massimo Sarti

MILANO - Le prossime due sfide di Champions tra Inter e Borussia Dortmund (domani sera a San Siro e il 5 novembre in Germania) assomigliano molto a un'eliminazione diretta per gli ottavi. Una condizione che dovrebbe rallegrare i nerazzurri, guardando ai precedenti contro i gialloneri. Quando l'Inter ha infatti affrontato il Dortmund non solo ha passato il turno, ma è giunta sino in fondo alzando il trofeo. A cominciare dalla Coppa Campioni 1964, la prima della storia nerazzurra, conquistata con il 3-1 del Prater di Vienna sul Real Madrid.

In precedenza la Grande Inter di Helenio Herrera aveva estromesso in semifinale proprio il Borussia: pareggio 2-2 a Dortmund (in gol Mazzola e Corso) e successo 2-0 a San Siro (ancora Mazzola e Jair). Esattamente 30 anni dopo, il bis, con la Coppa Uefa 1994: quella di Gianpiero Marini (nella stagione con rischio retrocessione in campionato) e della doppia finale vinta sul Salisburgo. Ostacolo Borussia saltato nei quarti, con due eroi. Jonk siglò una doppietta (impresa completata da Shalimov) nell'1-3 in Germania. E Manicone, nel ritorno del Meazza allontanò la paura insaccando all'80' l'1-2 per stoppare le velleità di rimonta avversarie.

Dortmund portafortuna nel passato per l'Inter. Nel presente la compagine di Lucien Favre si è riportata in Bundesliga a -1 dalla vetta battendo sabato 1-0 la capolista Borussia Moenchengladbach, pur senza il 19enne talento Jadon Sancho, non convocato per essere rientrato in ritardo dalla trasferta della sua Inghilterra in Bulgaria.

