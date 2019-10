Massimo Sarti

MILANO - La palla ovale rotola con passione all'ombra del Duomo: anche se una squadra della Madonnina manca dal massimo campionato di rugby da 21 anni. Era la stagione 1997-98, con l'Amatori Milan. Vincitore, all'interno della polisportiva voluta da Silvio Berlusconi, tra il 1991 e il 1996, degli ultimi 4 dei 18 scudetti che ancora oggi fanno di quella società la più titolata d'Italia.

Domenica partirà la serie A 2019-20 (il massimo livello non professionistico), che assegnerà due promozioni per la Top12, la vera prima divisione tricolore. Arriverà il Biella (dalle 15,30) a battezzare le aspirazioni del Rugby Milano (noto anche come ASR), altro sodalizio con tante presenze in serie A (quella vera) sino alla metà degli anni 80. «Vogliamo fare sempre meglio. Non solo nel risultato, ma anche nel rispetto di noi stessi e degli avversari, nell'esempio da dare ai nostri 650 tesserati, dal più piccolo dei bambini agli Old», afferma il presidente Sergio Carnovali. Il club si distingue per l'impegno sociale (spiccano attività con i carceri di Bollate, di San Vittore e Beccaria) e per la gestione del centro Curioni all'Idroscalo, sede delle gare casalinghe. «Abbiamo speso tanti soldi. La zona è tornata ad essere viva anche grazie a noi. È un orgoglio».

Così come è un vanto per l'Amatori Union il centro Crespi di via Valvassori Peroni (zona Lambrate), dove domenica alle 15,30 ci sarà l'esordio in serie B contro il Lecco. «Abbiamo investito 780mila euro nella struttura. Ma lavoriamo anche sul campo del Ripamonti di via Iseo. Abbiamo collaborato con il Comune e con il settore antimafia per riqualificare il centro dopo che era stato bruciato nel 2011». Così Renato Benedetti, presidente della società fondata anche sulle ultime propaggini del vecchio Amatori.

L'attenzione al territorio ed il vivaio sono i fari del club: «Siamo quasi 500 atleti di ogni età. Ci stiamo dotando di un'organizzazione sempre più moderna. Facciamo la B essenzialmente con elementi provenienti dal nostro settore giovanile e guidati da Marco Pisati, head coach reduce da 6 stagioni in A a Brescia». Insomma, la voglia di rugby nella metropoli milanese non manca. Chissà che questa sia la stagione buona per rivedere una formazione di Milano rornare nell'elite della palla ovale italica.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA