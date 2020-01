Massimo Sarti

MILANO - La nuova Inter riparte da Udine. Con la Juventus che ancora non è riuscita a dare la spallata al campionato e con gli innesti di mercato chiesti da Antonio Conte. La sconfitta dei bianconeri domenica scorsa a Napoli e la qualificazione dei nerazzurri alle semifinali di Coppa Italia a spese della Fiorentina hanno ridato un po' di vigore al gennaio della Beneamata. Ma febbraio dovrà obbligatoriamente iniziare con i tre punti in serie A, che all'Inter mancano dalla serata del San Paolo all'Epifania, cui sono seguiti i pareggi con Atalanta, Lecce e Cagliari.

Ma quella era la vecchia squadra. Conte sta cercando di inserire il più in fretta possibile la classe di Christian Eriksen, allenatosi ad Appiano Gentile per la prima volta martedì e messo in campo già mercoledì a San Siro contro i viola. La tentazione di lanciare alla Dacia Arena il danese dal primo minuto c'è, ma molto dipenderà anche dallo stato dei molti centrocampisti acciaccati. Brozovic migliora, ma il croato è troppo importante e Conte non vuole rischiare. Gagliardini sarà out, mentre saranno monitorate sino all'ultimo le noie muscolari (comunque non gravi) di Sensi e Borja Valero. Con il derby domenica 9 febbraio, il Napoli a San Siro in Coppa Italia mercoledì 12 e il big-match dell'Olimpico con la Lazio domenica 16 sono vietati errori di valutazione. Hanno invece lavorato in gruppo dopo l'influenza D'Ambrosio, Skriniar e De Vrij.

A Udine potrebbe giocare la terza partita in una settimana Ashley Young, il cui impatto in nerazzurro è stato più che positivo. «Ho colto al volo l'occasione dell'Inter e Conte è stato fondamentale nella mia scelta», ha detto a Sky il 34enne laterale arrivato dal Manchester United, che nella ripresa del match di coppa contro la Fiorentina è stato schierato insieme a Victor Moses, altro innesto per le fasce made in Premier.

In Friuli Lautaro Martinez sconterà la prima delle due giornate di squalifica. In avanti, salvo sorprese, ci sarà la coppia Lukaku-Sanchez. Ma il reparto offensivo potrebbe essere completato in extremis. Non con Oliver Giroud, bensì con il prestito di Islam Slimani, attaccante algerino del Monaco, ma di proprietà del Leicester. Si avvicina poi Martin Satriano, punta italo-uruguayana classe 2001 dal Nacional Montevideo. Federico Dimarco, infine, va verso il prestito al Verona.

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

