Massimo Sarti

MILANO - La coppia d'oro in attacco dell'Inter Lautaro Martinez-Romelu Lukaku avrebbe potuto essere un terzetto. Proprio con Edin Dzeko, che invece cercherà di guidare la Roma al colpaccio a San Siro nel big-match di venerdì sera.

Gran parte della scorsa estate è stata percorsa dalla corte nerazzurra nei confronti dell'attaccante bosniaco. Il tira e molla di mercato tra le due società, conclusosi con un nulla di fatto e, a metà agosto, con il rinnovo sino al 30 giugno 2022 di Dzeko, convinto a restare nella Capitale da Paulo Fonseca, che lo ha reso anche vicecapitano alle spalle di Alessandro Florenzi.

Il tutto, per il disappunto di Antonio Conte, che per la seconda volta (dopo i tempi del Chelsea) si è ritrovato ad inseguire inutilmente Dzeko e a dover rinunciare al sogno di vederlo in particolare al fianco di Lukaku.

Non che con la Lu-La gli stia andando male. Il problema è che gli infortuni (Sanchez, Politano) hanno tolto a Conte le alternative. Per il Toro Martinez 13 gol stagionali, seguito dagli 11 del bomber belga. Sono 8 invece (6 in campionato, 2 in Europa League) le reti che sinora in stagione Dzeko ha regalato alla causa giallorossa.

Il bosniaco non ha ancora segnato all'Inter a San Siro: il suo bilancio personale parla di due centri all'Olimpico, nel 2-1 per la Roma del 2 ottobre 2016 e nell'1-3 per i nerazzurri del 26 agosto 2017.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA