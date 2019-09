Massimo Sarti

MILANO - L'Inter soffre, ma fa cinque su cinque in campionato. Inteso come vittorie. A San Siro Lazio matata con il minimo scarto, 1-0: basta una zuccata di D'Ambrosio nel primo tempo per tenere i nerazzurri a punteggio pieno, di nuovo davanti alla Juventus. Il Napoli e la Roma perdono: è già fuga a due? Difficile dirlo. Intanto la disfida del 6 ottobre si avvicina per Antonio Conte.

Il tecnico salentino tiene a quota uno la casella dei gol incassati dai suoi e fa intanto meglio di Luciano Spalletti: che nel 2017-18, alla quinta giornata, venne fermato sull'1-1 a Bologna dopo quattro successi. «Cinque vittorie così vengono dal lavoro, ma c'è ancora da crescere tanto. Lo scudetto? Il fatto che si parli di questo non mi smuove di una virgola».

Prosegue l'analisi di Conte: «Tre punti pesanti contro una Lazio molto forte. Complimenti ai ragazzi per la personalità mostrata soprattutto nella ripresa».

Simone Inzaghi lascia Immobile fuori dall'undici titolare della Lazio: «Scelta tecnica, di gestione della squadra», taglia corto a inizio gara il ds biancoceleste Igli Tare, ad allontanare l'ipotesi di una punizione dopo la reazione alla sostituzione di domenica con il Parma. Conte a sorpresa lascia fuori Sensi e non Barella per riproporre Vecino. Davanti c'è Politano, sulla sinistra debutto per Biraghi, che fa subito la differenza. Al 23' cross morbidissimo dell'ex viola da sinistra, messo in rete di testa da D'Ambrosio. Dormita in marcatura dello spagnolo Jony. L'altro protagonista assoluto del primo tempo è Handanovic, strepitoso due volte su Correa e una su Bastos.

E quando, come al 51', il capitano nerazzurro è un po' incerto in uscita su azione d'angolo, ci pensa Correa a incornare a lato. «Avremmo dovuto chiuderla prima. Abbiamo fatto una bella striscia di vittorie, ma dobbiamo ancora migliorare e correggere gli errori», afferma il portiere sloveno.

Al 53' inizia il match di Immobile, al 57' quello di Sensi, incoraggiato da una gran pacca sulla schiena di Conte. San Siro va in brodo di giuggiole per un paio di chiusure di Godin e sospira per il mancato secondo gol al 59': doppio salvataggio di Strakosha, prima su Barella e poi su Politano. L'Inter spinge, sostanzialmente controlla e rischia pochissimo. Ma non raddoppia, neppure quando al 91' un destro di Lautaro Martinez esce di millimetri.

riproduzione riservata ®

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA