MILANO - L'Inter si sblocca in Champions League davanti agli oltre 65mila di San Siro. Il più che convincente 2-0 sul Borussia Dortmund permette ai nerazzurri di raggiungere i tedeschi al secondo posto a quota 4, dietro ai 7 punti del Barcellona, passato 1-2 a Praga sullo Slavia (3' Messi, 50' Boril, 57' autorete Olayinka).

Apre Lautaro Martinez, al sesto gol stagionale nell'Inter, il migliore in campo nonostante un rigore fallito. Suggella il ritrovato Candreva. In mezzo l'esordio, con penalty procurato, del 17enne Sebastiano Esposito, il più giovane debuttante di sempre in Champions nella storia nerazzurra. «Sarei un pazzo a utilizzarlo se non mi fidassi di lui. Spiace che non abbia fatto i Mondiali Under 17, ma si è visto che mi serve. Ora deve restare con i piedi per terra», afferma Antonio Conte. «Tre punti pesanti. Siamo stati bravi e maturi a leggere i loro cambiamenti di modulo a consolidare la vittoria. Era l'unico modo di restare vivi nel girone. Non siamo i favoriti, ma ci siamo anche noi. Ho detto ai ragazzi che dopo il grande lavoro con Spalletti per conquistare l'accesso in Champions, bisogna ora fare di tutto per continuare questo sogno. E ce la giochiamo pure in Germania».

Tornano dal primo minuto Godin in difesa e Asamoah a sinistra. A centrocampo conferma forzata per Gagliardini, perché oltre al forfait di Sensi, anche Vecino marca visita. Davanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez vogliono prolungare in Europa il poker di Reggio Emilia. E il Toro esegue al meglio al 22': controllo di petto in area e destro in scivolata a precedere l'uscita di Burki, dopo preciso lancio in verticale di De Vrij. Il Var conferma: Schulz tiene in gioco tutti. Primo tiro dell'Inter e prima rete incassata in Champions da un Borussia seguito a Milano da 4mila tifosi. Una parte del Muro Giallo dello storico Westfalenstadion, che per mantenere la cromia del proprio settore copre con un gigantesco stemma del club le parti del Terzo Anello Blu chiuse al pubblico per i problemi di vibrazione dell'impianto.

Meglio il popolo del Borussia rispetto alla squadra di Lucien Favre, pericolosa in solo al 46' del primo tempo con un diagonale di Sancho sventato in tandem da Handanovic e Candreva. Il portiere sloveno è pronto anche al 64' su botta di Brandt che sbuca tra una selva di gambe. Da poco c'è in campo il classe 2002 Esposito, al posto di Lukaku. Un attestato di stima immenso da parte di Conte. Subito ripagato, perché il baby talento si guadagna un rigore inducendo al fallo il navigato Hummels. Peccato per l'Inter che Martinez dal dischetto (83') si faccia ammaliare da Burki.

La chiude comunque Candreva all'89' al termine di un contropiede da manuale, con recupero di Lautaro e assist di Brozovic. «C'è l'entusiasmo giusto, la voglia di soffrire tutti insieme. La qualificazione è aperta per tutti». Così il numero 87.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

