Massimo Sarti MILANO - L'Argentina non ha sbloccato Mauro Icardi. L'albiceleste

Massimo SartiMILANO - L'Argentina non ha sbloccato Mauro Icardi. L'albiceleste sperimentale (e senza Leo Messi) del neo ct Lionel Scaloni ha pareggiato 0-0 con la Colombia nell'amichevole giocata ad East Rutherford, negli Stati Uniti.Il capitano dell'Inter ha giocato da titolare per 85', facendosi vedere solo in un paio di occasioni dalle parti del portiere avversario Ospina. Bocciata l'Argentina, bocciato Maurito: almeno dalla stampa di Buenos Aires, con il Clarin ed Olé che gli hanno elargito (si fa per dire) un inequivocabile 4 in pagella.«È stata una buona esperienza, mi è mancato solo il gol», ha detto a Tyc Sport Tv Icardi, che ha anche aggiunto di sentirsi «al 100%. Problemi fisici? Ho lavorato tutta la settimana, sono a posto. Ora devo pensare all'Inter».Icardi non ha ancora segnato in 5 presenze con la maglia dell'Argentina. E non ha ancora gonfiato la rete nelle due gare ufficiali giocate in questa stagione in nerazzurro contro Sassuolo e Torino, prima della tribuna forzata nel successo di Bologna. Statisticamente, sta per arrivare il turno anche del bomber rosarino.Che, da quando si è trasferito a Milano dalla Sampdoria, ha sempre realizzato il suo primo gol non più tardi della terza presenza in campionato. Come avvenne nel 2015-16: Icardi a bocca asciutta contro Atalanta e Milan e a bersaglio nell'affermazione del Bentegodi sul Chievo.Il match di sabato pomeriggio a San Siro con il Parma sembra così fatto apposta per il capitano nerazzurro, autore nello scorso torneo di un avvio ben diverso, con le doppiette a Fiorentina e Roma nei due turni inaugurali.Attenzione però alle scelte di Luciano Spalletti che, dopo le fatiche in Nazionale ed il volo transoceanico, potrebbe lasciare Icardi almeno all'inizio in panchina, per preservarlo in vista del debutto di martedì prossimo in Champions League, sempre al Meazza, contro il Tottenham targato Pochettino. Il capitano, intanto, è atteso oggi ad Appiano per mettersi a disposizione del tecnico.riproduzione riservata ®