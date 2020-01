Massimo Sarti

MILANO Inter sul velluto ai quarti di Coppa Italia dopo il nettissimo 4-1 sul Cagliari a San Siro nel match secco degli ottavi di finale. Nessuna distrazione per i nerazzurri, che nei quarti affronteranno sempre in casa la vincente di Fiorentina-Atalanta, in programma questo pomeriggio al Franchi.

La gara è in calendario per mercoledì 29 gennaio, salvo spostamenti per esigenze tv. Mattatore, ancora una volta, Romelu Lukaku, cui Antonio Conte (a differenza di Lautaro Martinez) non ha dato riposo. Il belga ha realizzato una doppietta, salendo a 18 gol stagionali in 25 partite ufficiali. Flash fulmineo dopo poco più di 21 secondi, approfittando di uno sciagurato retropassaggio di Oliva, e colpo di testa al 49' su cross dalla destra di Barella.

L'ex United avrebbe segnato anche all'11', sfiorando un traversone di Dimarco, ma l'assistente Paganessi e il Var Di Paolo hanno annullato per un fuorigioco millimetrico. Talmente millimetrico che, questa volta, neppure le linee mostrateci al video dalla tecnologia hanno potuto fugare tutti i dubbi. «L'Inter è stata la migliore soluzione per me, perché tutti mi stanno aiutando a crecere. Io gioco dando tutto in campo e aiutando la squadra e vedo che ai tifosi piace. Spero di vincere qualcosa alla fine. Lo scudetto? Pensiamo solo al Lecce». Così Lukaku.

Di Borja Valero al 22' il provvisorio 2-0, al secondo tap-in, dopo che il primo era finito sulla traversa. Dell'ora amatissimo Ranocchia (che non scendeva in campo da inizio settembre) all'80' il definitivo poker, di testa su azione d'angolo. Il Cagliari è stato solo un palo dell'ex Nainggolan (applaudito dal e il 3-1 di Oliva al 73', con una sberla sotto il sette a fulminare un incolpevole Handanovic.

Si è rivisto per 70' Alexis Sanchez, a distanza di poco più di tre mesi dall'infortunio patito con il Cile in uno scontro con lo juventino Cuadrado.

Per Conte un acquisto invernale, mentre nelle prossime ore lo sarà a tutti gli effetti Leonardo Spinazzola, in arrivo dalla Roma in cambio di Matteo Politano, destinato a colmare in giallorosso il vuoto lasciato da Nicolò Zaniolo. Oggi visite mediche per entrambi e ultimi dettagli: entrambi si trasferiranno in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. «È un'ipotesi tra le opportunità che si possono presentare», si è limitato a dire l'ad interista Beppe Marotta. Ma tutto sembra già fatto.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA