Massimo SartiMILANO Iniziano le final-six iridate per le ragazze dell'Italvolley e c'è già uno spareggio per entrare tra le prime quattro al Mondo. Questo attende la squadra di Davide Mazzanti, a partire dalle 12,20 italiane, nel match di Nagoya contro le padrone di casa del Giappone, ieri battute nettamente 3-0 dalla Serbia, l'altra squadra inserita nella Pool G di terza fase. Con un successo, Cristina Chirichella e compagne saranno già certe di disputare una delle due semifinali di venerdì a Yokohama. Altrimenti bisognerà tagliare il traguardo nel match di domani, sempre a Nagoya, contro la forte Serbia (ore 9,10). «Il bello arriva adesso. Ripartiamo da capo e siamo concentrate sul nostro obiettivo. Abbiamo una grande possibilità e cercheremo di sfruttarla al meglio», ha detto Lucia Bosetti. In realtà l'Italia ha già fatto vedere tante cose belle: nove vittorie su nove incontri nelle prime due fasi, comprese le affermazioni su big della pallavolo mondiale quali Cina, Russia e Stati Uniti. Guai ora a sottovalutare le nipponiche, che saranno sostenute da 8mila spettatori: «Sono capaci di difese eccezionali. Non dovremo perdere la pazienza. Servirà un'Italia grintosa», ha aggiunto la schiacciatrice azzurra.Nell'altro mini-girone ieri la Cina ha superato 3-2 gli Stati Uniti. Oggi in programma Olanda-Stati Uniti.