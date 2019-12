Massimo Sarti

MILANO - In principio fu la doppia finale di Coppa Uefa del 1991, vinta dall'Inter di Trapattoni sulla Roma di Bianchi. Poi sarebbero arrivate le quattro finali consecutive di Coppa Italia, con due successi nerazzurri di Mancini nel 2005 e nel 2006 e due trionfi giallorossi per Spalletti nel 2007 e 2008.

Più o meno in contemporanea, ecco anche le quattro Supercoppe d'Italia in cinque anni, tra il 2006 e il 2010, con un secco 3-1 a favore dell'Inter. Aggiudicatasi all'ultima giornata sulla Roma anche gli scudetti del 2008 e del 2010. La partita di stasera a San Siro non assegnerà «tituli», per dirla alla Mourinho, come al contrario le sfide appena evocate.

Sarà però di enorme importanza per entrambe le squadre. In più, una specie di battesimo del fuoco per Paulo Fonseca, contro la migliore Inter di sempre, statisticamente parlando, in avvio di campionato. E guidata da quell'Antonio Conte che il club capitolino cercò prima di affidarsi al portoghese: «Non parlo del passato. Per me è un onore se hanno parlato di lui per la Roma e ora sono io il tecnico», ha tagliato corto Fonseca. Che ha fatto pretattica sulla titolarità di Dzeko, convocato dopo aver smaltito l'influenza. Prima ha detto: «È pronto per giocare». Poi: «Non giocherà».

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

