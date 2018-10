Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - In nove minuti, nel cuore della ripresa, il Milan ha ribaltato a San Siro la partita con l'Olympiacos, segnando tre reti, chiudendo sul 3-1 contro i greci e restando a punteggio pieno nel gruppo F di Europa League dopo due giornate. Alle spalle dei rossoneri a, quota 4, il Betis Siviglia (che sarà al Meazza giovedì 25), vittorioso 3-0 sui lussemburghesi del Dudelange. Con 5 lunghezze di vantaggio sulla terza (lo stesso Olympiacos), per il Diavolo il discorso qualificazione sembra essere già ben indirizzato.Greci avanti nel punteggio per 70 minuti, grazie al gran colpo di testa dello spagnolo Guerrero al 14'. Rino Gattuso ha vinto il match nella ripresa, inserendo Cutrone e Calhanoglu e passando al 4-4-2. Doppietta per il 20enne attaccante comasco: 1-1 di testa al 70' su cross di Rodriguez, 3-1 con un facile tocco al 79' su assist del turco.Per Cutrone 3 centri in stagione (dopo quello alla Roma) in 85' di impiego complessivo, più recuperi: «Ho sempre avuto questa fame e continuerò ad averla. Giocare titolare? Decide il mister, posso solo imparare da Higuain. Gli ruberò qualcosa in allenamento».