Massimo SartiMILANO - «Il Var? Se non viene utilizzato, meglio lasciar perdere». Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi è tornato così sulle polemiche di domenica, per il rigore dato alla Fiorentina per il contatto tra Chiesa e Toloi. «Valeri avrà parlato con i colleghi al video e la sua decisione non è cambiata. Giusto usare la tecnologia se l'arbitro ha dei dubbi», ha invece sottolineato il tecnico viola Stefano Pioli (all'indomani della discussione con il collega Gasperini), intervenendo a Radio Anch'Io lo Sport. «C'è troppa discrezionalità da parte degli arbitri. Negli episodi importanti non costa niente valutare un attimo in più», ha notato poi il numero uno del Genoa Enrico Preziosi. Nessuna marcia indietro dei direttori di gara sul Var: lo ha comunque assicurato il loro presidente, Marcello Nicchi, a Gr Parlamento: «Il protocollo è quello dell'anno scorso e gli arbitri lo stanno applicando. Poi, ogni tanto, qualcuno sorprendentemente non se ne avvale, di questo se ne occuperà Rizzoli. Chi non si attiene ai regolamenti va in panchina».Dalle discussioni sul tribunale tecnologico delle gare di A a due decisioni di tribunali veri e propri. Quello federale di primo grado ha giudicato ieri inammissibili i ricorsi di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana contro il blocco dei ripescaggi in B. Il Tribunale antidoping, infine, non ha squalificato Giuseppe Rossi (per lui solo una «nota di biasimo») per la positività alla dorzolamide. La Procura aveva chiesto un anno di stop.