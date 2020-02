Massimo Sarti

MILANO - Il sogno scudetto è sempre più bello e intenso per la Lazio, il terzo incomodo che fa ormai ufficialmente paura alla Juventus. L'Inter deve arrendersi 2-1 all'Olimpico, dopo essere andata in vantaggio con Ashley Young al 44'. Nella ripresa i biancocelesti (19 risultati utili di fila in A, ultima sconfitta all'andata a San Siro proprio con i nerazzurri) rimontano con un rigore al 50' di Ciro Immobile (26° centro in campionato) e con una rasoiata al 69' di Sergej Milinkovic-Savic, di gran lunga il migliore in campo, e non solo perché aggiunge una traversa al fulmicotone colpita in apertura. Il nuovo scenario di classifica vede ora Simone Inzaghi inseguire Maurizio Sarri da solo a una lunghezza. «Abbiamo meritato di vincere. Lo scudetto? Stiamo tenendo un grandissimo ritmo. Siamo lì e vogliamo rimanerci, anche se c'è un'insidia ogni partita», commenta Inzaghino.

Antonio Conte si ritrova invece a -3 dalla vetta dopo il primo stop esterno in questa serie A, il secondo complessivo in quattro giorni con quello di San Siro in Coppa Italia al cospetto del Napoli. «La prestazione c'è stata, ma abbiamo regalato i due gol commettendo grosse ingenuità. Anche il lavoro su questi aspetti fa parte del processo di crescita. In alcune situazioni dobbiamo essere più sereni, meno frenetici. Ad inizio ripresa sembravamo quasi impauriti. C'è molta strada da fare se vogliamo continuare a dare fastidio in alto quest'anno», sottolinea il tecnico salentino.

Se il primo centro in Italia di Young è favorito da un'imperfetta respinta di Strakosha su botta di Candreva, in entrambe le reti della Lazio la difesa dell'Inter effettivamente concede più di qualcosa. Il fallo da rigore dell'ex (fischiatissimo, nonostante la ribadita storica amicizia tra le due tifoserie) De Vrij su Immobile nasce da una palla in verticale sulla quale Skriniar e Padelli non si capiscono. Il sorpasso di Milinkovic-Savic vede ancora Padelli buttarsi in ritardo, forse coperto da Vecino sul tiro rapido del serbo tra una selva di gambe.

Conte parte con il 3-5-2 classico: Eriksen è ancora una soluzione in corso d'opera. Il danese entra al 77' con la squadra sotto e subito propizia dalla distanza un gol annullato per fuorigioco a Lautaro Martinez. Il Toro non incide, come mercoledì scorso in Coppa Italia. La squalifica per il rosso con il Cagliari sembra averne tarpato le ali, mentre le voci di mercato in chiave Barcellona continuano a fare capolino.

Le allontana, però, l'ad nerazzurro Beppe Marotta: «Lautaro vuole l'Inter, vuole crescere con questa maglia. Il nostro club nulla ha da invidiare agli altri, i giocatori vanno via quando indicano loro la strada in tal senso». Della serie: va via solo se lo chiede.

